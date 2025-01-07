В Екатеринбурге продают бизнес-центр у главной пешеходной улицы за полмиллиарда. Фото

В самом центре Екатеринбурга продают офисное здание за 485 млн рублей

08 января 2025 в 05:43 Размер текста - 17 +

На первом этаже здания находятся кафе и бары (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В самом центре Екатеринбурга продают бизнес-центр за 485 миллионов рублей. Пятиэтажное здание находится возле ул. Вайнера, которая является главной пешеходной улицей города. Объявление появилось на сайте «Авито». «Прeдлагаeтcя на продажу бизнес-центр 2,6 тысячи квадратных метров. Здaниe зaпoлнeнo арендатoрaми пoлнoстью. Ocновныe xаpактеристики и преимущeствa пoмeщeния: распoлoжен в иcтopичeскoм цeнтре Eкaтеринбургa на переceчeнии улиц Малышевa и Bайнepа, статусные помещения под современные офисы с хорошим ремонтом. Стоимость продажи: 485 миллионов рублей», — написано в объявлении. На первом этаже расположены торговое и подсобное помещения, в которых есть несколько баров и кафе. На других этажах площади от 424 до 615 кв. м. Есть технический подвал, пожарная сигнализация, охрана и видеонаблюдение. К зданию прилагается восьмиместная парковка. Стоимость одного кв. м. — 186 538 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В самом центре Екатеринбурга продают бизнес-центр за 485 миллионов рублей. Пятиэтажное здание находится возле ул. Вайнера, которая является главной пешеходной улицей города. Объявление появилось на сайте «Авито». «Прeдлагаeтcя на продажу бизнес-центр 2,6 тысячи квадратных метров. Здaниe зaпoлнeнo арендатoрaми пoлнoстью. Ocновныe xаpактеристики и преимущeствa пoмeщeния: распoлoжен в иcтopичeскoм цeнтре Eкaтеринбургa на переceчeнии улиц Малышевa и Bайнepа, статусные помещения под современные офисы с хорошим ремонтом. Стоимость продажи: 485 миллионов рублей», — написано в объявлении. На первом этаже расположены торговое и подсобное помещения, в которых есть несколько баров и кафе. На других этажах площади от 424 до 615 кв. м. Есть технический подвал, пожарная сигнализация, охрана и видеонаблюдение. К зданию прилагается восьмиместная парковка. Стоимость одного кв. м. — 186 538 рублей.