07 января 2025
06 января 2025

В Екатеринбурге продают бизнес-центр у главной пешеходной улицы за полмиллиарда. Фото

В самом центре Екатеринбурга продают офисное здание за 485 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летники. Екатеринбург, а ты где бургерная
На первом этаже здания находятся кафе и бары (архивное фото) Фото:

В самом центре Екатеринбурга продают бизнес-центр за 485 миллионов рублей. Пятиэтажное здание находится возле ул. Вайнера, которая является главной пешеходной улицей города. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Прeдлагаeтcя на продажу бизнес-центр 2,6 тысячи квадратных метров. Здaниe зaпoлнeнo арендатoрaми пoлнoстью. Ocновныe xаpактеристики и преимущeствa пoмeщeния: распoлoжен в иcтopичeскoм цeнтре Eкaтеринбургa на переceчeнии улиц Малышевa и Bайнepа, статусные помещения под современные офисы с хорошим ремонтом. Стоимость продажи: 485 миллионов рублей», — написано в объявлении.

На первом этаже расположены торговое и подсобное помещения, в которых есть несколько баров и кафе. На других этажах площади от 424 до 615 кв. м. Есть технический подвал, пожарная сигнализация, охрана и видеонаблюдение. К зданию прилагается восьмиместная парковка. Стоимость одного кв. м. — 186 538 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В самом центре Екатеринбурга продают бизнес-центр за 485 миллионов рублей. Пятиэтажное здание находится возле ул. Вайнера, которая является главной пешеходной улицей города. Объявление появилось на сайте «Авито». «Прeдлагаeтcя на продажу бизнес-центр 2,6 тысячи квадратных метров. Здaниe зaпoлнeнo арендатoрaми пoлнoстью. Ocновныe xаpактеристики и преимущeствa пoмeщeния: распoлoжен в иcтopичeскoм цeнтре Eкaтеринбургa на переceчeнии улиц Малышевa и Bайнepа, статусные помещения под современные офисы с хорошим ремонтом. Стоимость продажи: 485 миллионов рублей», — написано в объявлении. На первом этаже расположены торговое и подсобное помещения, в которых есть несколько баров и кафе. На других этажах площади от 424 до 615 кв. м. Есть технический подвал, пожарная сигнализация, охрана и видеонаблюдение. К зданию прилагается восьмиместная парковка. Стоимость одного кв. м. — 186 538 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...