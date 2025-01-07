В Свердловскую область вернется аномальное тепло

В Свердловскую область вернется аномальное потепление с температурами около нуля градусов. Теплый воздух придет ночью 9 января и продержится до 12 числа, рассказали в пресс-службе Уралгидрометцентра.
«На территорию Свердловской области теплый атмосферный фронт вступит в ночь на 9 января, принесет снегопады, местами с метелью, снежными заносами, снег может налипать на провода и деревья. Днем 9 января установится очень теплая погода при температуре воздуха на 8-11 градусов выше нормы, которая сохранится до 12 января», — говорится в сообщении их telegram-канала.
В регионе 8 января ожидается переменная облачность, небольшой снег. Прогнозируется изморозь и гололед. Ветер юго-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура ночью составит от -13 до -18 градусов, на севере и крайнем востоке области от -19 до -23 градусов, а на дальнем севере достигнут -26 градусов. Днем термометры покажут от -5 до -10 градусов, а на севере и крайнем востоке от -11 до -16 градусов.
9 января погода в области будет такой же, но возможны еще метели и сугробы. Южный ветер усилится до 5-10 м/с с порывами до 15 м/с . Ночью температура будет варьироваться от -5 до -10 градусов, на юго-востоке и севере от -11 до -16 градусов, на крайнем севере до -23 градусов. Днем температура поднимется до 0,-5 градусов, севернее до -8 градусов.
В Екатеринбурге 8 января ночью температура будет около -14 градусов без осадков, днем ожидается небольшой снег и температура около -7 градусов. 9 января в столице Урала ночью термометры опустятся до -7 градусов, а днем поднимется до -1 градуса с мокрым снегом.
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