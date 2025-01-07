Власти Курганской области направили 438 млн рублей на ремонт шадринских дорог

Власти Курганской области ищут подрядчика, чтобы отремонтировать 24 километра дорог в Шадринском округе. На эти цели направлено свыше 438 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.
«Ремонт автодорог в Шадринском округе протяженностью 24 километра. Начальная цена контракта 438 877 977 рублей», — указано в проекте контракта. Копия имеется в распоряжении редакции.
Уточняется, что отремонтировать планируется участки дорог: Шадринск — Агапино (1,7 км), подъезд к селу Мальцево (0,6 км) и Шадринск-Дрянново-Кривское (22 км). К работам подрядчик должен приступить в мае 2025 года.
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