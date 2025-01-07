07 января 2025
06 января 2025

В Тюмень придет солнечная морозная погода

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмень придет похолодание до -16 градусов
В Тюмень придет похолодание до -16 градусов Фото:

В Тюмени 8 января ожидается морозная погода до -16 градусов. Ее будет сопровождать ясное безоблачное небо, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 8 января температура воздуха составит от -13 до -16 градусов. Ожидается ясная безоблачная погода без осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 78%.

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В Тюмени 8 января ожидается морозная погода до -16 градусов. Ее будет сопровождать ясное безоблачное небо, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 8 января температура воздуха составит от -13 до -16 градусов. Ожидается ясная безоблачная погода без осадков», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 78%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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