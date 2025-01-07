В Тюмень придет солнечная морозная погода

В Тюмень придет похолодание до -16 градусов
В Тюмени 8 января ожидается морозная погода до -16 градусов. Ее будет сопровождать ясное безоблачное небо, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 8 января температура воздуха составит от -13 до -16 градусов. Ожидается ясная безоблачная погода без осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 78%.
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