07 января 2025

Губернатор Бусаргин: обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы
На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы Фото:

Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. По его словам, БПЛА был успешно сбит. Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.

Власти Саратовской области объявили ранее о предупреждении от Минобороны о потенциальной атаке украинских дронов. Все службы экстренного реагирования были приведены в состояние повышенной готовности.

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Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. По его словам, БПЛА был успешно сбит. Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы. Власти Саратовской области объявили ранее о предупреждении от Минобороны о потенциальной атаке украинских дронов. Все службы экстренного реагирования были приведены в состояние повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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