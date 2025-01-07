Губернатор Бусаргин: обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе

Обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. По его словам, БПЛА был успешно сбит. Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.
Власти Саратовской области объявили ранее о предупреждении от Минобороны о потенциальной атаке украинских дронов. Все службы экстренного реагирования были приведены в состояние повышенной готовности.
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