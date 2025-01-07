США расширили доступ союзникам к своим ракетным технологиям

США расширили доступ к своим ракетным системам для союзников. Соответствующие изменения были приняты президентом США страны Джо Байденом еще 3 декабря. Об этом сообщает Белый дом.
«Эти изменения в политике помогут Соединенным Штатам продвигать общие оборонные цели с близкими союзниками, включая реализацию AUKUS (трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами — прим. URA.RU), сохраняя при этом сильную лидирующую роль в политике нераспространения и экспортного контроля», — говорится в пояснительной записке на сайте Белого дома. Расширение контроля для ряда союзников позволит Вашингтону содействовать передаче им определенных военных ракет или ракетных систем.
Режим ракетного контроля — это неформальное объединение ряда государств. Он связан с экспортным контролем и ракетным нераспространением. В настоящий момент данный режим объединяет 35 стран.
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