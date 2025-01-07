07 января 2025

США расширили доступ союзникам к своим ракетным технологиям

© Служба новостей «URA.RU»
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США расширит своим союзникам доступ к ракетным системам
США расширит своим союзникам доступ к ракетным системам Фото:

США расширили доступ к своим ракетным системам для союзников. Соответствующие изменения были приняты президентом США страны Джо Байденом еще 3 декабря. Об этом сообщает Белый дом. 

«Эти изменения в политике помогут Соединенным Штатам продвигать общие оборонные цели с близкими союзниками, включая реализацию AUKUS (трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами — прим. URA.RU), сохраняя при этом сильную лидирующую роль в политике нераспространения и экспортного контроля», — говорится в пояснительной записке на сайте Белого дома. Расширение контроля для ряда союзников позволит Вашингтону содействовать передаче им определенных военных ракет или ракетных систем.

Режим ракетного контроля — это неформальное объединение ряда государств. Он связан с экспортным контролем и ракетным нераспространением. В настоящий момент данный режим объединяет 35 стран. 

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США расширили доступ к своим ракетным системам для союзников. Соответствующие изменения были приняты президентом США страны Джо Байденом еще 3 декабря. Об этом сообщает Белый дом.  «Эти изменения в политике помогут Соединенным Штатам продвигать общие оборонные цели с близкими союзниками, включая реализацию AUKUS (трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами — прим. URA.RU), сохраняя при этом сильную лидирующую роль в политике нераспространения и экспортного контроля», — говорится в пояснительной записке на сайте Белого дома. Расширение контроля для ряда союзников позволит Вашингтону содействовать передаче им определенных военных ракет или ракетных систем. Режим ракетного контроля — это неформальное объединение ряда государств. Он связан с экспортным контролем и ракетным нераспространением. В настоящий момент данный режим объединяет 35 стран. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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