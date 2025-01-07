В США конфисковали две квартиры российского бизнесмена за 1,8 млн долларов

Минюст США конфисковал две квартиры в Майами, принадлежавшие российскому бизнесмену Виктору Перевалову. По данным ведомства, данные объекты недвижимости использовались с нарушением установленных против него американских санкций.
«В соответствии с заочным решением суда и окончательным решением о конфискации, вступившим в силу 7 января, [министерство юстиции] добилось конфискации двух кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США в отношении российского гражданина Виктора Перевалова», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Уточняется, что общая стоимость имущества составила 1,8 млн долларов.
Минфин США ввел санкции против Перевалова в 2018 году из-за его участия в строительстве трассы «Таврида» в Крыму через акционерное общество «ВАД», которое он соучредил. В январе того же года компания была включена в санкционный список США, передает «Ридус».
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