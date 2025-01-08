Слово «орешник» в значении «ракета» появилось в онлайн-словарях стран АТР

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона официально включили в свои онлайн-словари слово «орешник» в контексте ракеты. Это произошло после того, как Россия впервые испытала свою новейшую ракетную систему.
«В энциклопедии китайского крупнейшего поискового портала Байду Байкэ, который, как и Википедия, создается и редактируется пользователями, появилась отдельная статья „Орешник“ в значении „ракета“», — передает РИА Новости. На китайском слово «орешник» звучит как «чжэньшу».
Причем изначально, когда об «Орешнике» появлялись первые материалы, в Китае это слово писали транскрипцией и звучало оно тогда примерно как «аолешиникэ». Так как это слово приходилось записывать рядом несвязных иероглифов, в КНР было принято решение переименовать его на свой лад. Статью в Байду Байкэ об «Орешнике» прочитали более 40 тысяч раз. В южнокорейском аналоге Википедии — «Наму Вики» также завели отдельную страницу о ракете «Орешник». Там это слово указывается транскрипцией, без адаптированного названия.
«Орешник» также упоминали отдельно и в американском словаре, сообщает 360.Ru. Впервые об «Орешнике» мир услышал 21 ноября, когда ракета была применена против украинского предприятия «Юрмаш». Это произошло после того, как появилась информация о том, что президент США Джо Байден одобрил удары Киевом дальнобойными ракетами по России. На Западе отмечали, что они беззащитны против подобного российского оружия, сообщает «Национальная служба новостей».
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