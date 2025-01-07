07 января 2025
06 января 2025

В Кургане в январе пройдут бесплатные концерты

В Кургане в январе пройдут бесплатные концерты
© Служба новостей «URA.RU»
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Артисты бесплатно покажут номера в ТРЦ Hyper City в Кургане
Артисты бесплатно покажут номера в ТРЦ Hyper City в Кургане Фото:

В январе торгово-развлекательный центр Hyper City в Кургане приглашает всех желающих на серию бесплатных праздничных концертов. Зрителей ожидают выступления талантливых коллективов города. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

«Ждем вас каждую субботу в ТРЦ Hyper City окунуться в теплую праздничную атмосферу», — говорится в анонсе мероприятий сообщество «ТРЦ „ГиперСити“ г. Курган». Запланированы концерты таких исполнителей, как студия вокала «Позитив», а также Ольга Шевель и Михаил Козлов. Все мероприятия проходят бесплатно в вечернее время:

  • 11 января в 18:00 пройдет концерт "Выходной день" студии вокала "Позитив";
  • 18 января в 18:00 запланирован акустический вечер;
  • 25 января в 18:00 состоится концерт Ольги Шевель и Михаила Козлова с музыкальным сопровождением.

В Кургане уже установилась традиция проведения бесплатных культурных мероприятий в преддверии новогодних праздников, включая концерты с музыкой из советских фильмов в различных торговых центрах. Эти мероприятия, организованные с целью создания праздничного настроения, получили положительный отклик среди жителей города, что способствовало инициативе ТРЦ Hyper City провести серию бесплатных праздничных концертов в январе.

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В январе торгово-развлекательный центр Hyper City в Кургане приглашает всех желающих на серию бесплатных праздничных концертов. Зрителей ожидают выступления талантливых коллективов города. Об этом сообщили организаторы в соцсетях. «Ждем вас каждую субботу в ТРЦ Hyper City окунуться в теплую праздничную атмосферу», — говорится в анонсе мероприятий сообщество «ТРЦ „ГиперСити“ г. Курган ». Запланированы концерты таких исполнителей, как студия вокала «Позитив», а также Ольга Шевель и Михаил Козлов. Все мероприятия проходят бесплатно в вечернее время: В Кургане уже установилась традиция проведения бесплатных культурных мероприятий в преддверии новогодних праздников, включая концерты с музыкой из советских фильмов в различных торговых центрах. Эти мероприятия, организованные с целью создания праздничного настроения, получили положительный отклик среди жителей города, что способствовало инициативе ТРЦ Hyper City провести серию бесплатных праздничных концертов в январе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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