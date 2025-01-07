В Кургане в январе пройдут бесплатные концерты

В январе торгово-развлекательный центр Hyper City в Кургане приглашает всех желающих на серию бесплатных праздничных концертов. Зрителей ожидают выступления талантливых коллективов города. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.
«Ждем вас каждую субботу в ТРЦ Hyper City окунуться в теплую праздничную атмосферу», — говорится в анонсе мероприятий сообщество «». Запланированы концерты таких исполнителей, как студия вокала «Позитив», а также Ольга Шевель и Михаил Козлов. Все мероприятия проходят бесплатно в вечернее время:
- 11 января в 18:00 пройдет концерт "Выходной день" студии вокала "Позитив";
- 18 января в 18:00 запланирован акустический вечер;
- 25 января в 18:00 состоится концерт Ольги Шевель и Михаила Козлова с музыкальным сопровождением.
В Кургане уже установилась традиция проведения бесплатных культурных мероприятий в преддверии новогодних праздников, включая концерты с музыкой из советских фильмов в различных торговых центрах. Эти мероприятия, организованные с целью создания праздничного настроения, получили положительный отклик среди жителей города, что способствовало инициативе ТРЦ Hyper City провести серию бесплатных праздничных концертов в январе.
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