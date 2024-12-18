18 декабря 2024

Бесплатные концерты с музыкой из советских фильмов пройдут в ТРЦ Кургана

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В курганских торговых центрах пройдут концерты
В курганских торговых центрах пройдут концерты Фото:

В Кургане стартует серия бесплатных концертов, посвященных музыке из советских фильмов. Подборку мероприятий сделал telegram-канал «Курганистан».

«Бесплатные концерты с музыкой пройдут в торговых центрах Кургана. Концерт творческой студии „Счастье“ с песнями из советских фильмов состоится 21 декабря в ТРЦ „ГиперСити“. Начало в 18:00», — говорится в сообщении канала.

Концерт творческой студии «Бери и твори» — 22 декабря, ТРЦ «Стрекоза», 17:00.

Программа «Праздничные музыкальные подарки» — 28 декабря и 04 января, ТРЦ «ГиперСити», 18:00.

Концерт в честь Старого нового года — 12 января, ТРЦ «Стрекоза», 17:00.

Проект «Живая музыка» — 28 декабря, ТЦ «Пушкинский», 13:00.

Концерт учащихся и преподавателей Лесниковской детской музыкальной школы — 29 декабря, ТЦ «Пушкинский», 13:00.

В преддверии новогодних праздников Курган активно готовится к празднованию, предлагая жителям разнообразные культурные мероприятия. От концертов до мастер-классов, каждое событие способствует созданию праздничного настроения в городе. Бесплатные концерты с музыкой из советских фильмов, организованные в торговых центрах, станут одной из ярких культурных инициатив этого сезона, поддерживая традицию городских новогодних мероприятий.

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В Кургане стартует серия бесплатных концертов, посвященных музыке из советских фильмов. Подборку мероприятий сделал telegram-канал «Курганистан». «Бесплатные концерты с музыкой пройдут в торговых центрах Кургана. Концерт творческой студии „Счастье“ с песнями из советских фильмов состоится 21 декабря в ТРЦ „ГиперСити“. Начало в 18:00», — говорится в сообщении канала. Концерт творческой студии «Бери и твори» — 22 декабря, ТРЦ «Стрекоза», 17:00. Программа «Праздничные музыкальные подарки» — 28 декабря и 04 января, ТРЦ «ГиперСити», 18:00. Концерт в честь Старого нового года — 12 января, ТРЦ «Стрекоза», 17:00. Проект «Живая музыка» — 28 декабря, ТЦ «Пушкинский», 13:00. Концерт учащихся и преподавателей Лесниковской детской музыкальной школы — 29 декабря, ТЦ «Пушкинский», 13:00. В преддверии новогодних праздников Курган активно готовится к празднованию, предлагая жителям разнообразные культурные мероприятия. От концертов до мастер-классов, каждое событие способствует созданию праздничного настроения в городе. Бесплатные концерты с музыкой из советских фильмов, организованные в торговых центрах, станут одной из ярких культурных инициатив этого сезона, поддерживая традицию городских новогодних мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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