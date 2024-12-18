Бесплатные концерты с музыкой из советских фильмов пройдут в ТРЦ Кургана

В Кургане стартует серия бесплатных концертов, посвященных музыке из советских фильмов. Подборку мероприятий сделал telegram-канал «Курганистан».
«Бесплатные концерты с музыкой пройдут в торговых центрах Кургана. Концерт творческой студии „Счастье“ с песнями из советских фильмов состоится 21 декабря в ТРЦ „ГиперСити“. Начало в 18:00», — говорится в сообщении канала.
Концерт творческой студии «Бери и твори» — 22 декабря, ТРЦ «Стрекоза», 17:00.
Программа «Праздничные музыкальные подарки» — 28 декабря и 04 января, ТРЦ «ГиперСити», 18:00.
Концерт в честь Старого нового года — 12 января, ТРЦ «Стрекоза», 17:00.
Проект «Живая музыка» — 28 декабря, ТЦ «Пушкинский», 13:00.
Концерт учащихся и преподавателей Лесниковской детской музыкальной школы — 29 декабря, ТЦ «Пушкинский», 13:00.
В преддверии новогодних праздников Курган активно готовится к празднованию, предлагая жителям разнообразные культурные мероприятия. От концертов до мастер-классов, каждое событие способствует созданию праздничного настроения в городе. Бесплатные концерты с музыкой из советских фильмов, организованные в торговых центрах, станут одной из ярких культурных инициатив этого сезона, поддерживая традицию городских новогодних мероприятий.
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