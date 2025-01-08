Прогноз магнитных бурь на 9 января: к чему готовиться метеозависимым

9 января для большинства россиян станет первым рабочим днем в 2025 году. Как пройдет эта рабочая смена, во многом зависит от самочувствия. Рассказываем, повлияют ли на него всплески в геомагнитной сфере или магнитных бурь в эту дату ждать не стоит.
Что такое магнитная буря
Бури бывают не только на Земле, но и в ее геомагнитной сфере. По сути это возмущения в магнитном поле, которые имеют выраженный характер и длятся не менее пары часов.
Эти возмущения создает солнечный ветер. В периоды повышенной активности на Солнце сила этого ветра растет и становится достаточной для того, чтобы привести геомагнитную сферу в беспокойное состояние.
Были ли магнитные бури в январе 2025 года
Начало 2025 года оказалось насыщенным с точки зрения геомагнитной активности. В течение пяти дней астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН характеризовали состояние магнитной сферы Земли как возмущенное.
В два из пяти дней возмущения были такими сильными, что дотягивали до уровня магнитной бури. 4 января зафиксировали слабую бурю, а 1 января — очень сильную бурю.
Ждать ли магнитную бурю 9 января
По прогнозу ученых, 9 января магнитосфера земли будет спокойной. Kp-индекс, с помощью которого оценивают отклонения в геомагнитной активности, будет держаться в пределах трех баллов из максимальных девяти. При этом минимально необходимый уровень для фиксации магнитной бури — 5 баллов.
Несмотря на то, что космическая погода обещает быть благоприятной, специалисты оставляют 1% вероятности на возникновение магнитной бури. Шанс на сильный магнитный шторм также оценивают в 1%.
Как поддержать здоровье в период магнитной бури
В ближайшее время ученые не ожидают возникновения магнитной бури, но метеозависимым (то есть чувствительным к изменениям погоды) людям все равно будет полезно знать о правилах, которые помогут максимально мягко переживать такие периоды. В дни, когда магнитосфера неспокойна, пациенты с метеозависимостью могут чувствовать себя хуже, чем обычно. Например, жаловаться на головную боль, слабость, отмечать скачки артериального давления, испытывать боли в суставах.
Выраженность симптомов метеозависимости может быть разной. Кто-то замечает только легкое недомогание, другие — едва могут выполнять работу и повседневные дела. Но и тем, и другим стоит скорректировать свой образ жизни в дни магнитных бурь.
В первую очередь, обратить внимание нужно на планирование своего дня. Составление расписания, учитывающего не только совещания и домашние обязанности, может помочь облегчить состояние. В график стоит внести перерывы для отдыха, прогулок, спокойного принятия пищи.
С отходом ко сну в дни магнитных бурь лучше не затягивать. Здоровый сон способен облегчить состояние и дать силы справляться со сложностями, в том числе, вызванными метеозависимостью. Если эта и другие рекомендации не приносят облегчения, не стоит терпеть неприятные симптомы — лучше обратиться за консультацией к врачу.
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