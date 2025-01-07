07 января 2025

«Убегал от мутантов»: что известно о таинственной пропаже свердловчанина на «Форде»

Екатеринбуржец Сергей Лукьянчиков созванивался с родными после исчезновения
© Служба новостей «URA.RU»
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Машину Сергея Лукьянчикова нашли 7 января (архивное фото) Фото:

Поисковики обнаружили машину загадочно пропавшего екатеринбуржца Сергея Лукьянчикова, который 3 января уехал из дома отвозить знакомых и пропал. Где находится сам мужчина, до сих пор неизвестно. Источник URA.RU рассказал, что, когда Сергей в последний раз выходил на связь, вел себя неадекватно.

«Это было 5 января. Он говорил, что убегал от мутантов. Сообщить, где находится, не смог. Раньше Сергей так не пропадал», — поделился собеседник. По его словам, проблем с алкоголем у мужчины не было. Ford записан на жену Сергея, которая умерла в начале декабря 2024-го.

О пропаже стало известно 7 января. По словам мамы Сергея (в полицию заявила именно она), близким он не рассказывал, что собирается куда-то уехать. Мужчина был одет в синюю куртку, темные спортивные штаны, бежевую шапку и оранжевые ботинки.

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Поисковики обнаружили машину загадочно пропавшего екатеринбуржца Сергея Лукьянчикова, который 3 января уехал из дома отвозить знакомых и пропал. Где находится сам мужчина, до сих пор неизвестно. Источник URA.RU рассказал, что, когда Сергей в последний раз выходил на связь, вел себя неадекватно. «Это было 5 января. Он говорил, что убегал от мутантов. Сообщить, где находится, не смог. Раньше Сергей так не пропадал», — поделился собеседник. По его словам, проблем с алкоголем у мужчины не было. Ford записан на жену Сергея, которая умерла в начале декабря 2024-го. О пропаже стало известно 7 января. По словам мамы Сергея (в полицию заявила именно она), близким он не рассказывал, что собирается куда-то уехать. Мужчина был одет в синюю куртку, темные спортивные штаны, бежевую шапку и оранжевые ботинки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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