07 января 2025

Прокуратура проводит проверку после массового отравления пермяков в пекарнях

© Служба новостей «URA.RU»
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Все отравившиеся покупали еду в «Хлебнице»
Все отравившиеся покупали еду в «Хлебнице» Фото:

Прокуратура Пермского края установила контроль за исследованием обстоятельств, после которых произошло массовое отравление пермяков в сети пекарен «Хлебница». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 29 декабря были зафиксированы случаи обращения пермяков к медикам за помощью. Все они приобретали готовые блюда в сети пекарен „Хлебница“. Краевая прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что после массового отравления было закрыто три пекарни сети «Хлебница». Проверкой обстоятельств занимается краевое управление Роспотребнадзора. Исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая отмечала в беседе со СМИ, что она молится за пострадавших пермяков. По ее словам, возбудитель сальмонеллеза был в сырье, которое пекарни использовали для приготовления еды.

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Прокуратура Пермского края установила контроль за исследованием обстоятельств, после которых произошло массовое отравление пермяков в сети пекарен «Хлебница». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «С 29 декабря были зафиксированы случаи обращения пермяков к медикам за помощью. Все они приобретали готовые блюда в сети пекарен „Хлебница“. Краевая прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что после массового отравления было закрыто три пекарни сети «Хлебница». Проверкой обстоятельств занимается краевое управление Роспотребнадзора. Исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая отмечала в беседе со СМИ, что она молится за пострадавших пермяков. По ее словам, возбудитель сальмонеллеза был в сырье, которое пекарни использовали для приготовления еды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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