Большая часть россиян в 2025 году продолжит копить деньги

По данным исследования «Почта банка», 77% россиян намерены увеличить свою «подушку безопасности» в этом году. Остальные же собираются полагаться исключительно на текущие средства.
«77% россиян планируют продолжать накапливать финансовую „подушку безопасности“ в 2025 году. 23% будут полагаться только на текущие средства», — приводит результаты опроса РИА Новости. Половина из тех, кто копит, планируют откладывать ежемесячно 5-10% дохода, и лишь только 8% готовы откладывать больше 50% своего заработка.
Говоря о способах накопления, 11% респондентов отметили, что планируют использовать долгосрочные сбережения, 44,5% — накопительные счета, 26% — вклады, 12% — инвестировать в акции и облигации, 2% — в золото. При этом 73% опрошенных планируют использовать накопленные деньги на отпуск, 43% — на ремонт, а 17% намерены инвестировать в недвижимость.
Ранее финансовый консультант Светлана Петрова рассказала, как создать «подушку безопасности». Она заявила, что откладывать деньги следует заблаговременно. По ее словам, идеальный размер «подушки безопасности» — это сумма, равная ежемесячным расходам за три-шесть месяцев. Она посоветовала 10-15% от дохода откладывать во вклады с возможностью пополнения, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.