РАН определила дальнейшую судьбу отношений между Россией и Грузией

Грузия не будет в этом году устанавливать дипломатические отношения с Россией. Отношения между странами будут оставаться неопределенными. Такой прогноз дает Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений РАН.
«Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешенностью. Вне зависимости от того, какой политической ориентации будет придерживаться правящая элита, Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой», — отмечается в докладе института, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Также институт экономики при РАН подчеркнул, что не будут вестись переговоры между Грузией и ЕС о вступлении Тбилиси в Евросоюз. Еще в прошлом году Запад ввел ряд санкций против страны, недовольный ее политикой.
В конце 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров наоборот отмечал, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией. Он также говорил о том, что Запад манипулирует Тбилиси. Тогда же новый президент страны Михаил Кавелашвили заявил, что его страна продолжит держать курс на членство в ЕС.
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