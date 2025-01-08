РАН определила дальнейшую судьбу отношений между Россией и Грузией

РАН: Грузия не будет устанавливать дипломатические отношения с РФ в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия и Грузия не смогут наладить дипломатические отношения в этом году
Россия и Грузия не смогут наладить дипломатические отношения в этом году Фото:

Грузия не будет в этом году устанавливать дипломатические отношения с Россией. Отношения между странами будут оставаться неопределенными. Такой прогноз дает Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений РАН. 

«Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешенностью. Вне зависимости от того, какой политической ориентации будет придерживаться правящая элита, Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой», — отмечается в докладе института, который имеется в распоряжении РИА Новости. 

Также институт экономики при РАН подчеркнул, что не будут вестись переговоры между Грузией и ЕС о вступлении Тбилиси в Евросоюз. Еще в прошлом году Запад ввел ряд санкций против страны, недовольный ее политикой.

В конце 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров наоборот отмечал, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией. Он также говорил о том, что Запад манипулирует Тбилиси. Тогда же новый президент страны Михаил Кавелашвили заявил, что его страна продолжит держать курс на членство в ЕС.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Грузия не будет в этом году устанавливать дипломатические отношения с Россией. Отношения между странами будут оставаться неопределенными. Такой прогноз дает Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений РАН.  «Позиция Грузии в отношении России по-прежнему будет определяться нерешенностью. Вне зависимости от того, какой политической ориентации будет придерживаться правящая элита, Грузия не станет устанавливать дипломатический диалог с Москвой», — отмечается в докладе института, который имеется в распоряжении РИА Новости.  Также институт экономики при РАН подчеркнул, что не будут вестись переговоры между Грузией и ЕС о вступлении Тбилиси в Евросоюз. Еще в прошлом году Запад ввел ряд санкций против страны, недовольный ее политикой. В конце 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров наоборот отмечал, что Россия готова к нормализации отношений с Грузией. Он также говорил о том, что Запад манипулирует Тбилиси. Тогда же новый президент страны Михаил Кавелашвили заявил, что его страна продолжит держать курс на членство в ЕС.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...