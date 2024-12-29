Лавров: Россия настроена на нормализацию отношений с Грузией

30 декабря 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

Лавров считает, что западные станы пытаются повлиять на Грузию Фото: Роман Наумов © URA.RU Российская Федерация готова к нормализации отношений с Грузией. Об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Со своей стороны не собираемся вмешиваться во внутренние дела Грузии. Настроены на нормализацию российско-грузинских отношений ровно в той мере, в какой к этому готовы в Тбилиси», — рассказал глава российского МИД в специальном интервью ТАСС, комментируя прошедшие выборы в Грузии. Президентом Грузии стал футболист: что известно о Михаиле Кавелашвили Министр охарактеризовал текущую ситуацию в Грузии как результат применения «двойных стандартов». Он отметил, что под предлогом заботы о демократии и правах человека предпринимаются попытки изменить результаты выборов. Лавров также указал на попытки США и Евросоюза поставить Тбилиси перед ложной дилеммой: «с нами или против нас». В то же время, по его мнению, грузинские власти стремятся выстраивать суверенную политику, соответствующую национальным интересам, и не желают быть пешками в руках западных стран, которые, по его словам, толкают Грузию к дестабилизации, экономическим проблемам и обострению отношений с Россией. Глава МИД выразил уверенность в том, что грузинский народ осознает происходящее. Он уверен, что граждане страны будут двигаться вперед, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Как ранее писало URA.RU, на выборах президента в Грузии победу одержал Михаил Кавелашвили. В воскресенье, 29 декабря, он официально вступил в должность. Кавелашвили был единственным кандидатом и представлял правящую партию «Грузинская мечта», пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская Федерация готова к нормализации отношений с Грузией. Об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Со своей стороны не собираемся вмешиваться во внутренние дела Грузии. Настроены на нормализацию российско-грузинских отношений ровно в той мере, в какой к этому готовы в Тбилиси», — рассказал глава российского МИД в специальном интервью ТАСС, комментируя прошедшие выборы в Грузии. Министр охарактеризовал текущую ситуацию в Грузии как результат применения «двойных стандартов». Он отметил, что под предлогом заботы о демократии и правах человека предпринимаются попытки изменить результаты выборов. Лавров также указал на попытки США и Евросоюза поставить Тбилиси перед ложной дилеммой: «с нами или против нас». В то же время, по его мнению, грузинские власти стремятся выстраивать суверенную политику, соответствующую национальным интересам, и не желают быть пешками в руках западных стран, которые, по его словам, толкают Грузию к дестабилизации, экономическим проблемам и обострению отношений с Россией. Глава МИД выразил уверенность в том, что грузинский народ осознает происходящее. Он уверен, что граждане страны будут двигаться вперед, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Как ранее писало URA.RU, на выборах президента в Грузии победу одержал Михаил Кавелашвили. В воскресенье, 29 декабря, он официально вступил в должность. Кавелашвили был единственным кандидатом и представлял правящую партию «Грузинская мечта», пишет «Царьград».