07 января 2025
06 января 2025
05 января 2025

Врачи в ХМАО в два раза снизили смертность пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Процент смертности снизился с с 1,87% до 0,81%
Процент смертности снизился с с 1,87% до 0,81% Фото:

Врачам сургутской городской больницы удалось снизить смертность пациентов с 1,87% до 0,81% благодаря внедрению передовых методов диагностики и лечения, а также нового оборудования. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«Статистика свидетельствует о значительном снижении больничной летальности: с 1,87% до 0,81%. Такой результат достигнут за счет слаженной работы коллектива, взаимодействия с другими медицинскими учреждениями и поддержки департамента здравоохранения Югры и руководства округа», — написано в официальном telegram-канале депздрава Югры.

В рамках проекта «Здравоохранение» приобретено 15 единиц современного оборудования на сумму более 117 миллионов рублей. Также в учреждение привлечено рекордное число специалистов: 102 врача и 248 средних медицинских работников.

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Врачам сургутской городской больницы удалось снизить смертность пациентов с 1,87% до 0,81% благодаря внедрению передовых методов диагностики и лечения, а также нового оборудования. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО. «Статистика свидетельствует о значительном снижении больничной летальности: с 1,87% до 0,81%. Такой результат достигнут за счет слаженной работы коллектива, взаимодействия с другими медицинскими учреждениями и поддержки департамента здравоохранения Югры и руководства округа», — написано в официальном telegram-канале депздрава Югры. В рамках проекта «Здравоохранение» приобретено 15 единиц современного оборудования на сумму более 117 миллионов рублей. Также в учреждение привлечено рекордное число специалистов: 102 врача и 248 средних медицинских работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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