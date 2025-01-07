Врачи в ХМАО в два раза снизили смертность пациентов

Врачам сургутской городской больницы удалось снизить смертность пациентов с 1,87% до 0,81% благодаря внедрению передовых методов диагностики и лечения, а также нового оборудования. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.
«Статистика свидетельствует о значительном снижении больничной летальности: с 1,87% до 0,81%. Такой результат достигнут за счет слаженной работы коллектива, взаимодействия с другими медицинскими учреждениями и поддержки департамента здравоохранения Югры и руководства округа», — написано в официальном telegram-канале депздрава Югры.
В рамках проекта «Здравоохранение» приобретено 15 единиц современного оборудования на сумму более 117 миллионов рублей. Также в учреждение привлечено рекордное число специалистов: 102 врача и 248 средних медицинских работников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!