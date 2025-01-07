07 января 2025
06 января 2025

В аэропорту Сургута восстановили сайт после атаки украинских хакеров

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Сургута восстановлен сайт после атаки злоумышленников
В аэропорту Сургута восстановлен сайт после атаки злоумышленников Фото:

Сайт сургутского аэропорта восстановили после атаки злоумышленников — украинских хакеров. Об этом сообщили в самом аэропорту города.

«Уважаемые коллеги, работа сайта аэропорта восстановлена», — сообщили в telegram-канале «Аэропорт Сургут / News». Специалисты работали над устранением последствий кибератаки около шести часов.

Ранее URA.RU писало, что сайт аэропорта Сургута подвергся атаке хакеров. Вместо страницы авиагавани по ссылке всплывало окно с информацией, противоречащей позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющей граждан РФ.

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Сайт сургутского аэропорта восстановили после атаки злоумышленников — украинских хакеров. Об этом сообщили в самом аэропорту города. «Уважаемые коллеги, работа сайта аэропорта восстановлена», — сообщили в telegram-канале «Аэропорт Сургут / News». Специалисты работали над устранением последствий кибератаки около шести часов. Ранее URA.RU писало, что сайт аэропорта Сургута подвергся атаке хакеров. Вместо страницы авиагавани по ссылке всплывало окно с информацией, противоречащей позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющей граждан РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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