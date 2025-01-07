В аэропорту Сургута восстановили сайт после атаки украинских хакеров

В аэропорту Сургута восстановлен сайт после атаки злоумышленников
Сайт сургутского аэропорта восстановили после атаки злоумышленников — украинских хакеров. Об этом сообщили в самом аэропорту города.
«Уважаемые коллеги, работа сайта аэропорта восстановлена», — сообщили в telegram-канале «Аэропорт Сургут / News». Специалисты работали над устранением последствий кибератаки около шести часов.
Ранее URA.RU писало, что сайт аэропорта Сургута подвергся атаке хакеров. Вместо страницы авиагавани по ссылке всплывало окно с информацией, противоречащей позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющей граждан РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!