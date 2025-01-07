Сайт аэропорта Сургута подвергся атаке украинских хакеров

Злоумышленники взломали сайт аэропорта Сургута. Вместо страницы авиагавани теперь по ссылке всплывает окно с информацией, противоречащей позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющей граждан РФ.
Ответственность за кибератаку на себя взяли украинские хакеры. Из их сообщений следует, что подобные действия они производят для финансового обогащения.
URA.RU отправило запрос в аэропорт. Ответ ожидается.
Ранее хакеры также взломали один из ресурсов, оповещающий тюменцев об обстановке на дорогах. Они заменили названия трасс на экстремистские высказывания, противоречащие позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющие граждан РФ.
Обновлено 07:22:
В Справочной аэропорта Сургута корреспонденту URA.RU уточнили, что о кибератаке уже знают. Специалисты работают над устранением ее последствий, однако другие комментарии давать пока отказались. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
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