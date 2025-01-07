07 января 2025
06 января 2025
05 января 2025

Сайт аэропорта Сургута подвергся атаке украинских хакеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские хакеры взломали сайт аэропорта Сургута
Украинские хакеры взломали сайт аэропорта Сургута Фото:

Злоумышленники взломали сайт аэропорта Сургута. Вместо страницы авиагавани теперь по ссылке всплывает окно с информацией, противоречащей позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющей граждан РФ.

Ответственность за кибератаку на себя взяли украинские хакеры. Из их сообщений следует, что подобные действия они производят для финансового обогащения.

URA.RU отправило запрос в аэропорт. Ответ ожидается.

Ранее хакеры также взломали один из ресурсов, оповещающий тюменцев об обстановке на дорогах. Они заменили названия трасс на экстремистские высказывания, противоречащие позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющие граждан РФ.

Обновлено 07:22:

В Справочной аэропорта Сургута корреспонденту URA.RU уточнили, что о кибератаке уже знают. Специалисты работают над устранением ее последствий, однако другие комментарии давать пока отказались. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

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Злоумышленники взломали сайт аэропорта Сургута. Вместо страницы авиагавани теперь по ссылке всплывает окно с информацией, противоречащей позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющей граждан РФ. Ответственность за кибератаку на себя взяли украинские хакеры. Из их сообщений следует, что подобные действия они производят для финансового обогащения. URA.RU отправило запрос в аэропорт. Ответ ожидается. Ранее хакеры также взломали один из ресурсов, оповещающий тюменцев об обстановке на дорогах. Они заменили названия трасс на экстремистские высказывания, противоречащие позиции России в проведении СВО, а также оскорбляющие граждан РФ. Обновлено 07:22: В Справочной аэропорта Сургута корреспонденту URA.RU уточнили, что о кибератаке уже знают. Специалисты работают над устранением ее последствий, однако другие комментарии давать пока отказались. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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