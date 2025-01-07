Екатеринбург попал в список самых дорогих городов мира

Столицу Урала обошли только Москва и Питер Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбург занял 298 место в рейтинге самых дорогих для проживания городов в мире. Всего в список вошли 11 городов из России, из них столицу Урала обогнали только Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования зарубежного портала Numbeo.

Екатеринбург к 2025 году набрал 22,8% (29,8% к 2024-му) в индексе стоимости жизни. Исследователи считают, что индекс покупательской способности составляет 57,1%, а к прошлому году — 26,1%. Индекс рассчитывается по Нью-Йорку, его показатели считаются за 100%. Исследователи анализируют стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта.

Самым дорогим из российских городов оказалась Москва (250 место из 327), на втором месте Санкт-Петербург (285 строчка). Последним из российских городов в рейтинг попала Пермь. Возглавляет рейтинг Цюрих (Швейцария).

К середине 2022 года в этом рейтинге Екатеринбург занимал то же 298 место. Однако тогда он набрал 48,6% в индексе стоимости жизни.