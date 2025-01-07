07 января 2025

Екатеринбург попал в список самых дорогих городов мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день весны. Екатеринбург, екатеринбург сити, утки
Столицу Урала обошли только Москва и Питер Фото:

Екатеринбург занял 298 место в рейтинге самых дорогих для проживания городов в мире. Всего в список вошли 11 городов из России, из них столицу Урала обогнали только Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования зарубежного портала Numbeo.

Екатеринбург к 2025 году набрал 22,8% (29,8% к 2024-му) в индексе стоимости жизни. Исследователи считают, что индекс покупательской способности составляет 57,1%, а к прошлому году — 26,1%. Индекс рассчитывается по Нью-Йорку, его показатели считаются за 100%. Исследователи анализируют стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта.

Самым дорогим из российских городов оказалась Москва (250 место из 327), на втором месте Санкт-Петербург (285 строчка). Последним из российских городов в рейтинг попала Пермь. Возглавляет рейтинг Цюрих (Швейцария).

К середине 2022 года в этом рейтинге Екатеринбург занимал то же 298 место. Однако тогда он набрал 48,6% в индексе стоимости жизни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбург занял 298 место в рейтинге самых дорогих для проживания городов в мире. Всего в список вошли 11 городов из России, из них столицу Урала обогнали только Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования зарубежного портала Numbeo. Екатеринбург к 2025 году набрал 22,8% (29,8% к 2024-му) в индексе стоимости жизни. Исследователи считают, что индекс покупательской способности составляет 57,1%, а к прошлому году — 26,1%. Индекс рассчитывается по Нью-Йорку, его показатели считаются за 100%. Исследователи анализируют стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта. Самым дорогим из российских городов оказалась Москва (250 место из 327), на втором месте Санкт-Петербург (285 строчка). Последним из российских городов в рейтинг попала Пермь. Возглавляет рейтинг Цюрих (Швейцария). К середине 2022 года в этом рейтинге Екатеринбург занимал то же 298 место. Однако тогда он набрал 48,6% в индексе стоимости жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...