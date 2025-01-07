В челябинском парке Гагарина закроют каток. Фото

08 января 2025 в 13:19 Размер текста - 17 +

Каток будет закрыт 9 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 9 января 2025 года в парке Гагарина не будет работать каток, его закроют на техобслуживание. Об этом 8 января сообщили в управлении культуры Челябинска. «В Челябинске технический день на катке в парке имени Ю.А. Гагарина. Поэтому 9 января каток будет закрыт», — сообщают в telegram-канале «Управление культуры города Челябинска». Работать каток продолжит 10 января. При условии, что в городе не будет околонулевых температур, которые прогнозируют специалисты. Каток закроют из-за проведения технических работ в парке Фото: telegram-канал управления культуры г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 9 января 2025 года в парке Гагарина не будет работать каток, его закроют на техобслуживание. Об этом 8 января сообщили в управлении культуры Челябинска. «В Челябинске технический день на катке в парке имени Ю.А. Гагарина. Поэтому 9 января каток будет закрыт», — сообщают в telegram-канале «Управление культуры города Челябинска». Работать каток продолжит 10 января. При условии, что в городе не будет околонулевых температур, которые прогнозируют специалисты.