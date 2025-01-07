Каток будет закрыт 9 января
В Челябинске 9 января 2025 года в парке Гагарина не будет работать каток, его закроют на техобслуживание. Об этом 8 января сообщили в управлении культуры Челябинска.
«В Челябинске технический день на катке в парке имени Ю.А. Гагарина. Поэтому 9 января каток будет закрыт», — сообщают в telegram-канале «Управление культуры города Челябинска».
Работать каток продолжит 10 января. При условии, что в городе не будет околонулевых температур, которые прогнозируют специалисты.
Каток закроют из-за проведения технических работ в парке
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