07 января 2025
06 января 2025

В челябинском парке Гагарина закроют каток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый каток в парке Терешковой. Челябинск, каток, парк терешковой, заливка льда
Каток будет закрыт 9 января Фото:

В Челябинске 9 января 2025 года в парке Гагарина не будет работать каток, его закроют на техобслуживание. Об этом 8 января сообщили в управлении культуры Челябинска.

«В Челябинске технический день на катке в парке имени Ю.А. Гагарина. Поэтому 9 января каток будет закрыт», — сообщают в telegram-канале «Управление культуры города Челябинска».

Работать каток продолжит 10 января. При условии, что в городе не будет околонулевых температур, которые прогнозируют специалисты.

Каток закроют из-за проведения технических работ в парке
Каток закроют из-за проведения технических работ в парке
Фото:

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В Челябинске 9 января 2025 года в парке Гагарина не будет работать каток, его закроют на техобслуживание. Об этом 8 января сообщили в управлении культуры Челябинска. «В Челябинске технический день на катке в парке имени Ю.А. Гагарина. Поэтому 9 января каток будет закрыт», — сообщают в telegram-канале «Управление культуры города Челябинска». Работать каток продолжит 10 января. При условии, что в городе не будет околонулевых температур, которые прогнозируют специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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