Маск обозвал премьер-министра Канады

Маск назвал премьера Канады Трюдо «девочкой»
© Служба новостей «URA.RU»
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Маск заявил, что слова Трюдо ничего не значат, так как скоро он уйдет в отставку
Маск заявил, что слова Трюдо ничего не значат, так как скоро он уйдет в отставку Фото:

Американский предприниматель Илон Маск высказался в адрес уходящего с поста премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В соцсети X он назвал Трюдо «девочкой» и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, учитывая его предстоящую отставку.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — ответил Маск премьеру Канады в соцсети X. Так он прокомментировал слова Трюдо о недопустимости интеграции Канады в состав США.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил сделать Оттаву 51-м штатом США, передает RT. По его словам, это поможет снизить налоги и обеспечит Канаду полной защитой от возможных угроз со стороны России и Китая. Однако премьер Канады наотрез отказался от его предложения. Вместо этого премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд предложил Трампу продать Аляску, передает «Ридус».

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Американский предприниматель Илон Маск высказался в адрес уходящего с поста премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В соцсети X он назвал Трюдо «девочкой» и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, учитывая его предстоящую отставку. «Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — ответил Маск премьеру Канады в соцсети X. Так он прокомментировал слова Трюдо о недопустимости интеграции Канады в состав США. Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил сделать Оттаву 51-м штатом США, передает RT. По его словам, это поможет снизить налоги и обеспечит Канаду полной защитой от возможных угроз со стороны России и Китая. Однако премьер Канады наотрез отказался от его предложения. Вместо этого премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд предложил Трампу продать Аляску, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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