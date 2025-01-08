Маск обозвал премьер-министра Канады

Американский предприниматель Илон Маск высказался в адрес уходящего с поста премьер-министра Канады Джастина Трюдо. В соцсети X он назвал Трюдо «девочкой» и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, учитывая его предстоящую отставку.
«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — ответил Маск премьеру Канады в соцсети X. Так он прокомментировал слова Трюдо о недопустимости интеграции Канады в состав США.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил сделать Оттаву 51-м штатом США, передает RT. По его словам, это поможет снизить налоги и обеспечит Канаду полной защитой от возможных угроз со стороны России и Китая. Однако премьер Канады наотрез отказался от его предложения. Вместо этого премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд предложил Трампу продать Аляску, передает «Ридус».
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