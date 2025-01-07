Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о бешеных лисицах

Роспотребнадзор Югры предупредил жителей округа об опасности встреч с дикими животными, а особенно с лисицами. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале.
«В это время года многие из нас любят проводить время на свежем воздухе, гуляя по лесам и наслаждаясь красотой природы. Однако напоминаем вам о важной безопасности: если вы встретите дикое животное, особенно лисиц, не подходите и не пытайтесь установить контакт», — предупредили в Роспотребнадзоре Югры.
Лисы могут быть потенциальными переносчиками бешенства, и важно соблюдать осторожность для безопасности. «Помните, что бешенство смертельно опасно», — добавили в ведомстве.
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