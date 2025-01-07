07 января 2025
06 января 2025

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о бешеных лисицах

© Служба новостей «URA.RU»
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При встрече с диким животным не подходите к нему и не пытайтесь установить контакт
При встрече с диким животным не подходите к нему и не пытайтесь установить контакт Фото:

Роспотребнадзор Югры предупредил жителей округа об опасности встреч с дикими животными, а особенно с лисицами. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале.

«В это время года многие из нас любят проводить время на свежем воздухе, гуляя по лесам и наслаждаясь красотой природы. Однако напоминаем вам о важной безопасности: если вы встретите дикое животное, особенно лисиц, не подходите и не пытайтесь установить контакт», — предупредили в Роспотребнадзоре Югры.

Лисы могут быть потенциальными переносчиками бешенства, и важно соблюдать осторожность для безопасности. «Помните, что бешенство смертельно опасно», — добавили в ведомстве.

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Роспотребнадзор Югры предупредил жителей округа об опасности встреч с дикими животными, а особенно с лисицами. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале. «В это время года многие из нас любят проводить время на свежем воздухе, гуляя по лесам и наслаждаясь красотой природы. Однако напоминаем вам о важной безопасности: если вы встретите дикое животное, особенно лисиц, не подходите и не пытайтесь установить контакт», — предупредили в Роспотребнадзоре Югры. Лисы могут быть потенциальными переносчиками бешенства, и важно соблюдать осторожность для безопасности. «Помните, что бешенство смертельно опасно», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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