В первый рабочий день Свердловскую область накроет мощный снегопад

В Свердловской области 9 января ожидается снегопад и ветер с порывами до 15 м/с

08 января 2025 в 15:27 Размер текста - 17 +

9 января местами в Свердловской области будет снегопад и сильный ветер Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области в четверг, 9 января, ожидается снегопад и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «9 января местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и сильный снег», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов. К четвергу в регионе дневные температуры поднимутся до нуля градусов. Теплая погода должна сохраниться до 12 января. Снегопады продлятся до 10-го. За это время количество снега увеличится на 5-15 миллиметров, считает синоптик Алексей Пулин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в четверг, 9 января, ожидается снегопад и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «9 января местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и сильный снег», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов. К четвергу в регионе дневные температуры поднимутся до нуля градусов. Теплая погода должна сохраниться до 12 января. Снегопады продлятся до 10-го. За это время количество снега увеличится на 5-15 миллиметров, считает синоптик Алексей Пулин.