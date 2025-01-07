07 января 2025

В первый рабочий день Свердловскую область накроет мощный снегопад

В Свердловской области 9 января ожидается снегопад и ветер с порывами до 15 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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9 января местами в Свердловской области будет снегопад и сильный ветер Фото:

В Свердловской области в четверг, 9 января, ожидается снегопад и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«9 января местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и сильный снег», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов.

К четвергу в регионе дневные температуры поднимутся до нуля градусов. Теплая погода должна сохраниться до 12 января. Снегопады продлятся до 10-го. За это время количество снега увеличится на 5-15 миллиметров, считает синоптик Алексей Пулин.

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В Свердловской области в четверг, 9 января, ожидается снегопад и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «9 января местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 м/с и сильный снег», — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов. К четвергу в регионе дневные температуры поднимутся до нуля градусов. Теплая погода должна сохраниться до 12 января. Снегопады продлятся до 10-го. За это время количество снега увеличится на 5-15 миллиметров, считает синоптик Алексей Пулин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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