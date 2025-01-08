Россиян предупредили о росте цен на кофе почти на 30%

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Цена на кофе может вырасти почти на треть
Цена на кофе может вырасти почти на треть Фото:

Цена на кофе в 2025 году может подняться на 20-25%. Такой прогноз дал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

«Цена окажется точно выше, рост может быть в диапазоне 20-25%. Продавцы будут стараться размазывать это повышение в течение предстоящего 2025 года», — сказал Тренин. Его заявление передает «Коммерсант».

По словам источника, повышение цен связано не только с плохими погодными условиями и неурожаем, но и с общим увеличением стоимости сырья, включая кофейные зерна. Ранее в такой ситуации участники рынка смешивали подорожавшую арабику с робустой — сортом, который был меньше подвержен изменению цен. Однако, в 2024 году второй сорт кофе тоже поднялся в стоимости.

Ранее «Ридус» писал, что в одном из тюменских кафе перестали предлагать кофе из-за его существенного подорожания. Отмечается, что цена за чашку выросла до 500-600 рублей, а стоимость оборудования для его производства увеличилась в 2,5 раза.

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Цена на кофе в 2025 году может подняться на 20-25%. Такой прогноз дал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. «Цена окажется точно выше, рост может быть в диапазоне 20-25%. Продавцы будут стараться размазывать это повышение в течение предстоящего 2025 года», — сказал Тренин. Его заявление передает «Коммерсант». По словам источника, повышение цен связано не только с плохими погодными условиями и неурожаем, но и с общим увеличением стоимости сырья, включая кофейные зерна. Ранее в такой ситуации участники рынка смешивали подорожавшую арабику с робустой — сортом, который был меньше подвержен изменению цен. Однако, в 2024 году второй сорт кофе тоже поднялся в стоимости. Ранее «Ридус» писал, что в одном из тюменских кафе перестали предлагать кофе из-за его существенного подорожания. Отмечается, что цена за чашку выросла до 500-600 рублей, а стоимость оборудования для его производства увеличилась в 2,5 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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