Россиян предупредили о росте цен на кофе почти на 30%

Цена на кофе в 2025 году может подняться на 20-25%. Такой прогноз дал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
«Цена окажется точно выше, рост может быть в диапазоне 20-25%. Продавцы будут стараться размазывать это повышение в течение предстоящего 2025 года», — сказал Тренин. Его заявление передает «Коммерсант».
По словам источника, повышение цен связано не только с плохими погодными условиями и неурожаем, но и с общим увеличением стоимости сырья, включая кофейные зерна. Ранее в такой ситуации участники рынка смешивали подорожавшую арабику с робустой — сортом, который был меньше подвержен изменению цен. Однако, в 2024 году второй сорт кофе тоже поднялся в стоимости.
Ранее «Ридус» писал, что в одном из тюменских кафе перестали предлагать кофе из-за его существенного подорожания. Отмечается, что цена за чашку выросла до 500-600 рублей, а стоимость оборудования для его производства увеличилась в 2,5 раза.
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