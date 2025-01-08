В ХМАО резко потеплеет после 30-градусных морозов

В ХМАО потеплеет до -3 градусов 11 января
В ХМАО 11 января придет резкое потепления до -3°С после сильных морозов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«Температура ночью -4,-9 °С , при прояснениях до -19 °С , днем -3,-8 °С , местами до -18 °С . Ветер западный 7-12 м/с », — сказано на сайте.
Югорчан ожидает облачная погода с прояснениями. Также прогнозируется снег, а в отдельных районах региона метель.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к концу новогодних праздников придут тридцатиградусные морозы. Температура опустится до -34°С
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