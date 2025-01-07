Уроженец Соликамска (Пермский край) Lev Sonego, которого усыновила семья из Канады, разыскивает своих биологических родителей. Видеозапись и фотография маленького Льва опубликована в сообществе «Подслушано Соликамск».
«Соликамцы, ваш земляк был усыновлен в 1996 году иностранцами будучи ребенком, сейчас он ищет своих биологических родителей. Хотя бы фото. Может кто-то знал его родителей или родственников? Давайте поможет ему с поиском. Может кто-то работает в загсе или архиве и поможет ему составить запрос на документы», — написал автор поста, который увидел пост Льва и решил помочь молодому человеку.
Пермяк знает, что его родителей зовут Мария и Михаил Плетневы. Сейчас им должно быть около 50 лет. Он хочет найти хотя бы их фотографию. На кадрах уроженец Пермского края рассказывает, что был усыновлен, когда еще вообще ничего не осознавал. Сейчас ему кажется хорошей идеей найти своих биологических родителей, и он просит помощи в этом у своих подписчиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!