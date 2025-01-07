07 января 2025

В Челябинске ожидаются мокрый снег, метели и гололед. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, пешеход, зима, буран, вьюга, погода, непогода, снегопад, климат, февраль
В регионе 9 января будет введен желтый уровень опасности Фото:

Челябинск 9 января накроют мокрый снег и метели, также на дорогах ожидается гололед, при этом температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Такую погоду эксперты назвали потенциально опасной. Об этом 8 января сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра.

«В Челябинске в ночь на 9 января ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, мокрый снег. Температура воздуха составит -5, -7 градусов. Днем потеплеет до 0,-2 градусов», — сообщается на сайте гидрометеоцентра по региону.

При этом в Челябинской области 9 января будет введен желтый уровень опасности. Его сформирует теплый атмосферный фронт с запада. Из-за него в регионе температура будет повышаться, выпадет снег. Ожидается, что в ближайшие дни температура будет выше климатической нормы на 8-10 градусов. Днем в четверг установится очень теплая погода, которая продержится до 12 января.

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Челябинск 9 января накроют мокрый снег и метели, также на дорогах ожидается гололед, при этом температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Такую погоду эксперты назвали потенциально опасной. Об этом 8 января сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра. «В Челябинске в ночь на 9 января ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, мокрый снег. Температура воздуха составит -5, -7 градусов. Днем потеплеет до 0,-2 градусов», — сообщается на сайте гидрометеоцентра по региону. При этом в Челябинской области 9 января будет введен желтый уровень опасности. Его сформирует теплый атмосферный фронт с запада. Из-за него в регионе температура будет повышаться, выпадет снег. Ожидается, что в ближайшие дни температура будет выше климатической нормы на 8-10 градусов. Днем в четверг установится очень теплая погода, которая продержится до 12 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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