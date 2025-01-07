В регионе 9 января будет введен желтый уровень опасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск 9 января накроют мокрый снег и метели, также на дорогах ожидается гололед, при этом температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Такую погоду эксперты назвали потенциально опасной. Об этом 8 января сообщили синоптики регионального гидрометеоцентра.

«В Челябинске в ночь на 9 января ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, мокрый снег. Температура воздуха составит -5, -7 градусов. Днем потеплеет до 0,-2 градусов», — сообщается на сайте гидрометеоцентра по региону.

При этом в Челябинской области 9 января будет введен желтый уровень опасности. Его сформирует теплый атмосферный фронт с запада. Из-за него в регионе температура будет повышаться, выпадет снег. Ожидается, что в ближайшие дни температура будет выше климатической нормы на 8-10 градусов. Днем в четверг установится очень теплая погода, которая продержится до 12 января.