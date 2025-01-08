Как парад планет в январе повлияет на жизнь: мнение астролога

Астролог Березовская: энергия планет поможет продумать будущее на годы вперед
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Парад планет в январе поможет по-новому взглянуть на жизнь
Парад планет в январе поможет по-новому взглянуть на жизнь Фото:

В январе ожидается удивительное астрономическое явление: 21 числа сразу шесть планет выстроятся в один ряд. Парад планет — не только красивое, но и энергетически мощное явление, которое влияет на людей. Астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская рассказала URA.RU, как лучше всего использовать парад планет 21 января в свою пользу.

Когда произойдет парад планет в январе

Парад планет можно будет увидеть 21 января 2025 года, спустя несколько часов после заката. На небе будут видны Марс, Юпитер, Венера, Сатурн, Уран и Нептун. Угловое расстояние между планетами составит менее 45°. Чтобы самому разглядеть планеты, лучше вооружиться телескопом или хотя бы мощным биноклем.

Планеты нередко оказываются по одну сторону от Солнца, но вот выстраиваются в одну линию гораздо реже. И в этот момент их энергетика особенно сильно влияет на людей.

Что значит парад планет в январе — мнение астролога

По мнению астролога и мастера фэн-шуй Ирины Березовской, 21 января энергия всех планет одновременно подействует на людей. И их сила позволит увидеть свою жизнь совершенно под другим углом.

«В другое время мы можем просто не получить возможность увидеть все так, как будет для нас лучше и правильнее. А этот день дает именно такие возможности», — рассказала астролог.

Поэтому 21 января стоит проанализировать свою жизнь за последний год, постараться сделать правильные выводы и составить план на будущее. «Это день для того, чтобы осмыслить произошедшее за большой промежуток времени, а также выстроить свою стратегию на долгий срок», — подчеркнула Ирина Березовская.

Астролог также добавила, что в январе звезды в целом помогают обратить внимание на все мелочи и детали, которые происходят в жизни. А благодаря параду планет месяц даст идеальную возможность для построения масштабных и глобальных планов. «Энергетически мы получаем весь этот мощный заряд именно для того, чтобы зарядиться энергией и увидеть в новом свете события своей жизни», — добавила Ирина Березовская.

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В январе ожидается удивительное астрономическое явление: 21 числа сразу шесть планет выстроятся в один ряд. Парад планет — не только красивое, но и энергетически мощное явление, которое влияет на людей. Астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская рассказала URA.RU, как лучше всего использовать парад планет 21 января в свою пользу. Когда произойдет парад планет в январе Парад планет можно будет увидеть 21 января 2025 года, спустя несколько часов после заката. На небе будут видны Марс, Юпитер, Венера, Сатурн, Уран и Нептун. Угловое расстояние между планетами составит менее 45°. Чтобы самому разглядеть планеты, лучше вооружиться телескопом или хотя бы мощным биноклем. Планеты нередко оказываются по одну сторону от Солнца, но вот выстраиваются в одну линию гораздо реже. И в этот момент их энергетика особенно сильно влияет на людей. Что значит парад планет в январе — мнение астролога По мнению астролога и мастера фэн-шуй Ирины Березовской, 21 января энергия всех планет одновременно подействует на людей. И их сила позволит увидеть свою жизнь совершенно под другим углом. «В другое время мы можем просто не получить возможность увидеть все так, как будет для нас лучше и правильнее. А этот день дает именно такие возможности», — рассказала астролог. Поэтому 21 января стоит проанализировать свою жизнь за последний год, постараться сделать правильные выводы и составить план на будущее. «Это день для того, чтобы осмыслить произошедшее за большой промежуток времени, а также выстроить свою стратегию на долгий срок», — подчеркнула Ирина Березовская. Астролог также добавила, что в январе звезды в целом помогают обратить внимание на все мелочи и детали, которые происходят в жизни. А благодаря параду планет месяц даст идеальную возможность для построения масштабных и глобальных планов. «Энергетически мы получаем весь этот мощный заряд именно для того, чтобы зарядиться энергией и увидеть в новом свете события своей жизни», — добавила Ирина Березовская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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