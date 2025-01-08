Ученый раскрыл шесть планов Трампа на Канаду и Гренландию

Ученый Виктор Боярский назвал шесть мотивов, стоящих за планами новоизбранного президента США Дональда Трампа на приобретение Гренландии и Канады. По его словам, одной из целей является стремление Вашингтона получить контроль над Северо-Западным проходом.
«Один из аспектов, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, — это логистика. Речь может пойти о Северо-Западном проходе», — передает слова Боярского деловое издание «Взгляд». Он отметил, что США стремятся усилить свое военное присутствие в Арктике, используя уже существующую военную базу на севере Гренландии. Это позволит Вашингтону более эффективно действовать в регионе, минуя согласие Дании. На этой базе могла бы размещаться американская авиация.
Кроме того, Боярский подчеркнул, что Гренландия является ценным источником пресной воды, а Канада обладает значительными природными ресурсами. США, по словам ученого, нацеливаются на Арктический шельф.
Эксперт подчеркнул важность логистики и наличия сильного флота для присутствия в Арктике, при этом российский атомный ледокольный флот имеет преимущества перед американскими и канадскими дизельными судами. Трамп считает, что присоединение этих территорий укрепит безопасность США и защитит от угроз со стороны Китая и России, однако канадский премьер Джастин Трюдо отверг эту идею, подчеркивая значимость независимости стран.
Ранее Трамп выступил за присоединение Гренландии, утверждая, что остров жизненно важен для национальной безопасности США. Его инициативы связаны с попыткой противодействовать растущему влиянию России и Китая в Арктическом регионе.
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