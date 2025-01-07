В Ашинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал» водитель съехал в кювет. В связи с этим на данном участке движение перекрыто в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе ГАИ.
«На 1582 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“ (Ашинский район) оказывается помощь водителю, который совершил съезд с дороги. Сотрудниками госавтоинспекции временно перекрыто движение в обоих направлениях», — сообщили в госавтоинспекции.
Также водителей попросили быть внимательными на данном участке дороги. Ранее ГАИ предупреждала об ухудшении погодных условий в горно-заводской зоне в регионе, где должен был выпасть снег, на дорогах могла образоваться гололедица.
Обновлено 8 августа в 20:19: на данный момент сотрудниками госавтоинспекции произведена эвакуация грузового автомобиля. Движение идет в полном объеме без затруднений.
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