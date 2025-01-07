07 января 2025

Фура заблокировала движение по трассе М-5 в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент движение на трассе перекрыто в обоих направлениях Фото:

В Ашинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал» водитель съехал в кювет. В связи с этим на данном участке движение перекрыто в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе ГАИ.

«На 1582 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“ (Ашинский район) оказывается помощь водителю, который совершил съезд с дороги. Сотрудниками госавтоинспекции временно перекрыто движение в обоих направлениях», — сообщили в госавтоинспекции.

Также водителей попросили быть внимательными на данном участке дороги. Ранее ГАИ предупреждала об ухудшении погодных условий в горно-заводской зоне в регионе, где должен был выпасть снег, на дорогах могла образоваться гололедица.

Обновлено 8 августа в 20:19: на данный момент сотрудниками госавтоинспекции произведена эвакуация грузового автомобиля. Движение идет в полном объеме без затруднений.

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В Ашинском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал» водитель съехал в кювет. В связи с этим на данном участке движение перекрыто в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе ГАИ. «На 1582 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“ (Ашинский район) оказывается помощь водителю, который совершил съезд с дороги. Сотрудниками госавтоинспекции временно перекрыто движение в обоих направлениях», — сообщили в госавтоинспекции. Также водителей попросили быть внимательными на данном участке дороги. Ранее ГАИ предупреждала об ухудшении погодных условий в горно-заводской зоне в регионе, где должен был выпасть снег, на дорогах могла образоваться гололедица. Обновлено 8 августа в 20:19: на данный момент сотрудниками госавтоинспекции произведена эвакуация грузового автомобиля. Движение идет в полном объеме без затруднений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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