Forbes: Евросоюз откажется от Зеленского из-за одного из его последних решений

Евросоюз (ЕС) может снизить поддержку украинского лидера Владимира Зеленского из-за ухудшающейся ситуации после остановки транзита российского газа через Украину. Об этом пишет журнал Forbes.
«Европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что цены на природный газ в Европе сразу после прекращения транзита выросли на 4%.
Договор о транзите газа, истекший 31 декабря 2024 года, не будет продлен, что создает дополнительные сложности как для Украины, так и для Европы. В ответ правительство Германии высказало предложение активировать оставшуюся ветку «Северного потока». Европа из-за прекращения транзита теряет 15 миллиардов кубометров газа в год, что создает проблемы для стран, зависящих от российского газа, передает Pravda.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.