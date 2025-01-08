Forbes: Евросоюз откажется от Зеленского из-за одного из его последних решений

Forbes: ЕС может охладеть к Зеленскому из-за остановки транзита газа
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Европейские потребители пострадали из-за Зеленского, пишет Forbes
Европейские потребители пострадали из-за Зеленского, пишет Forbes Фото:

Евросоюз (ЕС) может снизить поддержку украинского лидера Владимира Зеленского из-за ухудшающейся ситуации после остановки транзита российского газа через Украину. Об этом пишет журнал Forbes.

«Европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что цены на природный газ в Европе сразу после прекращения транзита выросли на 4%.

Договор о транзите газа, истекший 31 декабря 2024 года, не будет продлен, что создает дополнительные сложности как для Украины, так и для Европы. В ответ правительство Германии высказало предложение активировать оставшуюся ветку «Северного потока». Европа из-за прекращения транзита теряет 15 миллиардов кубометров газа в год, что создает проблемы для стран, зависящих от российского газа, передает Pravda.Ru.

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Евросоюз (ЕС) может снизить поддержку украинского лидера Владимира Зеленского из-за ухудшающейся ситуации после остановки транзита российского газа через Украину. Об этом пишет журнал Forbes. «Европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ», — говорится в материале журнала. Там добавили, что цены на природный газ в Европе сразу после прекращения транзита выросли на 4%. Договор о транзите газа, истекший 31 декабря 2024 года, не будет продлен, что создает дополнительные сложности как для Украины, так и для Европы. В ответ правительство Германии высказало предложение активировать оставшуюся ветку «Северного потока». Европа из-за прекращения транзита теряет 15 миллиардов кубометров газа в год, что создает проблемы для стран, зависящих от российского газа, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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