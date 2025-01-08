Пожарные погибли на службе в Энгельсе из-за атаки БПЛА: главное об СВО 8 января

В Энгельсе Саратовской области 8 января в результате атаки дронов и последующего пожара погибли два сотрудника МЧС. На курском направлении — более 50 тысяч ликвидированных солдат ВСУ. В Белгородской области пострадала семейная пара в результате атаки дрона, в Херсонской области погиб работник АЗС и еще несколько человек получили ранения. Главное о спецоперации на 8 января — в материале URA.RU.
В Энгельсе введут режим ЧС из-за атаки БПЛА
В Энгельсе Саратовской области вводится режим ЧС из-за атаки БПЛА на промышленное предприятие и последовавшего пожара, в котором погибли два сотрудника МЧС. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. Он отметил, что в связи с увеличением площади возгорания власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Один человек был госпитализирован, министру здравоохранения поручено контролировать оказание помощи. Роспотребнадзор проводит замеры воздуха, превышение загрязняющих веществ не зафиксировано. Обломки сбитого беспилотника были найдены в районе нефтебазы.
ВСУ в Курской области потеряли свыше 50 тысяч человек
За время боев на курском направлении потери ВСУ составили более 50 тысяч военнослужащих и значительное количество техники: 294 танка, 217 БМП, 160 БТР, 1515 бронемашин, 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий и другое. За сутки потеряно более 290 военнослужащих, один танк, бронетранспортер, четыре ББМ, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранена семейная пара
В хуторе Леоновка Валуйского округа Белгородской области легковой автомобиль подвергся атаке украинского дрона, в результате которой пострадала семейная пара с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Их доставили в Валуйскую больницу. Автомобиль получил значительные повреждения. На месте работают службы, делюсь видео момента атаки FPV-дрона.
ВСУ обстреляли автозаправку в Херсонской области
ВСУ обстреляли автозаправочную станцию в Новой Каховке Херсонской области, в результате чего погиб оператор АЗС, и ранены четыре человека, включая беременную женщину. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Он также указал, что в результате артобстрела в Старой Збурьевке погибла женщина 1941 года рождения, а 57-летний местный житель получил ранения. Пострадавшие были госпитализированы.
В Воронежской области была объявлена угроза атаки БПЛА
На территории Воронежской области была объявлена угроза атаки беспилотников, о чем сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями. Позже угроза была отменена.
ВСУ атаковали порт Бердянска ракетой
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем telegram-канале, что украинские военные атаковали порт Бердянска управляемой ракетой. По его словам, пострадавших нет, очаги возгорания ликвидированы. Удар был направлен в пустую емкость для хранения нефтепродуктов и не повлиял на работу порта. Балицкий назвал атаку бессмысленной и циничной, направленной на создание экологической катастрофы в Азовском море.
ВС России взяли в плен 18 украинских бойцов близ Курахова в ДНР
Российские военные сообщили о пленении 18 украинских бойцов западнее Курахово, который сейчас находится под контролем ВС РФ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Курской области
Военнослужащие мотострелкового полка «Север» отбили наступление ВСУ в районе Большого Солдатского в Курской области. Украинские военные контратаковали, но были остановлены авиацией и артиллерией, основные силы ВСУ уничтожены у хутора Бердин.
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