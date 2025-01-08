Режим ЧС введут в Энгельсе из-за атаки БПЛА

В Энгельсе Саратовской области введут режим ЧС из-за атаки БПЛА на промышленное предприятие, где начался пожар. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.
«В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате ликвидации возгорания погибли двое сотрудников МЧС, один человек госпитализирован.
Министру здравоохранения поручено контролировать оказание медицинской помощи. Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры воздуха в районе происшествия, превышение загрязняющих веществ не зафиксировано, заключил Бусаргин.
8 января в Саратовской области системы ПВО сбили украинский беспилотник. Роман Бусаргин сообщил, что обломки были найдены на промышленном объекте в Энгельсе, предположительно в районе нефтебазы, где произошел пожар.
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