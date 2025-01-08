Режим ЧС введут в Энгельсе из-за атаки БПЛА

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В Энгельсе при ликвидации пожара погибли два сотрудника МЧС (архивное фото)
В Энгельсе при ликвидации пожара погибли два сотрудника МЧС (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Энгельсе Саратовской области введут режим ЧС из-за атаки БПЛА на промышленное предприятие, где начался пожар. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.

«В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате ликвидации возгорания погибли двое сотрудников МЧС, один человек госпитализирован.

Министру здравоохранения поручено контролировать оказание медицинской помощи. Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры воздуха в районе происшествия, превышение загрязняющих веществ не зафиксировано, заключил Бусаргин.

8 января в Саратовской области системы ПВО сбили украинский беспилотник. Роман Бусаргин сообщил, что обломки были найдены на промышленном объекте в Энгельсе, предположительно в районе нефтебазы, где произошел пожар.

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В Энгельсе Саратовской области введут режим ЧС из-за атаки БПЛА на промышленное предприятие, где начался пожар. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин. «В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации», — написал Бусаргин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате ликвидации возгорания погибли двое сотрудников МЧС, один человек госпитализирован. Министру здравоохранения поручено контролировать оказание медицинской помощи. Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры воздуха в районе происшествия, превышение загрязняющих веществ не зафиксировано, заключил Бусаргин. 8 января в Саратовской области системы ПВО сбили украинский беспилотник. Роман Бусаргин сообщил, что обломки были найдены на промышленном объекте в Энгельсе, предположительно в районе нефтебазы, где произошел пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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