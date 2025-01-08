Появились имена погибших пожарных после таки БПЛА в Энгельсе

В Саратовской области при выполнении служебных обязанностей погибли два сотрудника МЧС России, сообщила пресс-служба ведомства. В ходе выполнения спасательной операции погиб начальник первой пожарно-спасательной части Геннадий Афанасьев и старший пожарный четвертой пожарно-спасательной части Жаслан Телеупов.
«МЧС России скорбит о гибели Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова», — сообщает пресс-служба МЧС России. О погибших ведомство написало в своем telegram-канале.
«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей», — сообщил глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что погибшие выполняли свой долг до конца.
Геннадий Афанасьев более 4 лет проработал в пожарных подразделениях Саратова после обучения в Уральском институте ГПС МЧС России. Жаслан Телеупов вступил в ряды МЧС в 2019 году. Оба посвятили свою жизнь служению и помощи людям в экстренных ситуациях.
Ранее в Саратовской области системы ПВО сбили украинский беспилотник. Его обломки найдены в районе нефтебазы, где произошел пожар. В регионе решено ввести режим ЧС. В ходе тушения возгорания погибли два сотрудника МЧС.
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