Сборная Пермского края заняла второе место в командном зачете «Рождественского турне 2025»

В Прикамье завершилось 20-е, юбилейное «Рождественское турне» — открытые всероссийские детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. 158 юных «летающих лыжников» из России, Казахстана и Республики Беларусь соревновались в прыжках на лыжах с трамплина в трех городах Прикамья — Перми, Лысьве и Чайковском.
«Соревнования проходили по аналогии с известным международным турниром „Турне четырех трамплинов“, где каждый этап проходит на новом комплексе. В Пермском крае соревнования ежегодно меняют место проведения благодаря множеству трамплинных комплексов. В этом году спортсмены начали в Перми, затем поехали в Лысьву и завершили тур в Чайковском», — сообщает региональное минспорта на своей странице «Вконтакте».
Победители определялись на каждом из четырех туров, а затем по сумме всех четырех этапов определились победители общего зачета. В младшей группе (спортсмены 2013 года рождения и младше) победили Вероника Артеменкова и Никита Соколов из Санкт-Петербурга. В старшей группе (2011-2013 годов рождения) в общем зачете лучшими стали Никита Храбрых из Перми и Алиса Павлюкевич из Республики Беларусь. В тройку призеров этапов вошли Кирилл Платухин из Чайковского, Александра Шарапова из Перми и Анжелика Щербинина из Кудымкара. В командном зачете первое место заняла сборная Санкт-Петербурга, второе — Пермского края, третье — Свердловской области.
Впервые на Рождественском турне прошли фиджитал-соревнования, где спортсмены сначала соревновались в виртуальном пространстве, а затем на трамплине. Победителями среди 18 команд сборная Пермского края — Никита Храбрых и Александра Шарапова.
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