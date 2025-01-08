08 января 2025

Фицо пообещал стабильные поставки газа после личной беседы с Путиным

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По словам Роберта Фицо, поставки газа для внутреннего потребления в Словакии обеспечены
По словам Роберта Фицо, поставки газа для внутреннего потребления в Словакии обеспечены Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что должен был обеспечить стабильные поставки газа для страны. Это, по его словам, стало главным результатом декабрьских переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом Фицо заявил в своем видеообращении.

«Мне нужно было обеспечить как минимум поставки газа для внутреннего потребления в Словакии. Мы это сделали», — сказал Фицо. Его слова приводит агентство Reuters.

Он обвинил Украину в нанесении ущерба Словакии из-за отказа продлить транзитное соглашение по российскому газу в конце 2024 года. Словацкий лидер также пригрозил сократить пособия беженцам из Украины и прекратить поставки электричества в страну.

Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо прошли в Кремле 22 декабря. Это была их первая личная встреча больше чем за восемь лет, передает RT.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что должен был обеспечить стабильные поставки газа для страны. Это, по его словам, стало главным результатом декабрьских переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом Фицо заявил в своем видеообращении. «Мне нужно было обеспечить как минимум поставки газа для внутреннего потребления в Словакии. Мы это сделали», — сказал Фицо. Его слова приводит агентство Reuters. Он обвинил Украину в нанесении ущерба Словакии из-за отказа продлить транзитное соглашение по российскому газу в конце 2024 года. Словацкий лидер также пригрозил сократить пособия беженцам из Украины и прекратить поставки электричества в страну. Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо прошли в Кремле 22 декабря. Это была их первая личная встреча больше чем за восемь лет, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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