Фицо пообещал стабильные поставки газа после личной беседы с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что должен был обеспечить стабильные поставки газа для страны. Это, по его словам, стало главным результатом декабрьских переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом Фицо заявил в своем видеообращении.
«Мне нужно было обеспечить как минимум поставки газа для внутреннего потребления в Словакии. Мы это сделали», — сказал Фицо. Его слова приводит агентство Reuters.
Он обвинил Украину в нанесении ущерба Словакии из-за отказа продлить транзитное соглашение по российскому газу в конце 2024 года. Словацкий лидер также пригрозил сократить пособия беженцам из Украины и прекратить поставки электричества в страну.
Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо прошли в Кремле 22 декабря. Это была их первая личная встреча больше чем за восемь лет, передает RT.
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