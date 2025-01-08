08 января 2025

Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

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Байден выделит деньги на покрытие ущерба для пострадавших в пожаре в Калифорнии
Байден выделит деньги на покрытие ущерба для пострадавших в пожаре в Калифорнии Фото:

Президент США Джо Байден в связи с лесными пожарами в Калифорнии объявил о введении режима масштабного бедствия. Он также поручил выделить пострадавшим местным жителям финансовую помощь. 

«Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил, что в штате Калифорния произошло крупное стихийное бедствие. Распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям штата, племен и местных властей по восстановлению в районах, пострадавших от лесных пожаров и прямолинейных ветров», — говорится на сайте Белого дома. 

Так, американские власти выделят пострадавшим в пожаре гранты на ремонт домов и временное жилье, а также займы для покрытия ущерба. Отмечается, что координировать восстановительные работы в пострадавших районах Калифорнии будет представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Кертис Браун.

На данный момент в регионе продолжают оценивать масштабы ущерба. В случае необходимости финансовая помощь будет расширена. 

Уточняется, что лесные пожары в Калифорнии охватили более 1,3 тысячи гектаров. Ветер и засуха разносят огонь на более дальнее расстояние. Власти объявили чрезвычайное положение и эвакуацию. Так, 9 января пожары охватили прибрежную зону Лос-Анджелеса и уничтожили пляжный дом певицы и актрисы Пэрис Хилтон. Также и резиденция вице-президента США Камалы Харрис в Лос-Анджелесе оказалась в зоне эвакуации, передает деловое издание «Взгляд». 

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Президент США Джо Байден в связи с лесными пожарами в Калифорнии объявил о введении режима масштабного бедствия. Он также поручил выделить пострадавшим местным жителям финансовую помощь.  «Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил, что в штате Калифорния произошло крупное стихийное бедствие. Распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям штата, племен и местных властей по восстановлению в районах, пострадавших от лесных пожаров и прямолинейных ветров», — говорится на сайте Белого дома.  Так, американские власти выделят пострадавшим в пожаре гранты на ремонт домов и временное жилье, а также займы для покрытия ущерба. Отмечается, что координировать восстановительные работы в пострадавших районах Калифорнии будет представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Кертис Браун. На данный момент в регионе продолжают оценивать масштабы ущерба. В случае необходимости финансовая помощь будет расширена.  Уточняется, что лесные пожары в Калифорнии охватили более 1,3 тысячи гектаров. Ветер и засуха разносят огонь на более дальнее расстояние. Власти объявили чрезвычайное положение и эвакуацию. Так, 9 января пожары охватили прибрежную зону Лос-Анджелеса и уничтожили пляжный дом певицы и актрисы Пэрис Хилтон. Также и резиденция вице-президента США Камалы Харрис в Лос-Анджелесе оказалась в зоне эвакуации, передает деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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