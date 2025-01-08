Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии

Президент США Джо Байден в связи с лесными пожарами в Калифорнии объявил о введении режима масштабного бедствия. Он также поручил выделить пострадавшим местным жителям финансовую помощь.
«Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил, что в штате Калифорния произошло крупное стихийное бедствие. Распорядился о выделении федеральной помощи в дополнение к усилиям штата, племен и местных властей по восстановлению в районах, пострадавших от лесных пожаров и прямолинейных ветров», — говорится на сайте Белого дома.
Так, американские власти выделят пострадавшим в пожаре гранты на ремонт домов и временное жилье, а также займы для покрытия ущерба. Отмечается, что координировать восстановительные работы в пострадавших районах Калифорнии будет представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Кертис Браун.
На данный момент в регионе продолжают оценивать масштабы ущерба. В случае необходимости финансовая помощь будет расширена.
Уточняется, что лесные пожары в Калифорнии охватили более 1,3 тысячи гектаров. Ветер и засуха разносят огонь на более дальнее расстояние. Власти объявили чрезвычайное положение и эвакуацию. Так, 9 января пожары охватили прибрежную зону Лос-Анджелеса и уничтожили пляжный дом певицы и актрисы Пэрис Хилтон. Также и резиденция вице-президента США Камалы Харрис в Лос-Анджелесе оказалась в зоне эвакуации, передает деловое издание «Взгляд».
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