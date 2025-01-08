Дом Пэрис Хилтон дотла сгорел из-за масштабного пожара в Лос-Анджелесе

Разрушительный пожар в районе Палисейдс (штат Калифорния) охватил прибрежную зону Лос-Анджелеса и уничтожил пляжный дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон. Об этом сообщает портал TMZ.
«Пляжный дом Хилтон в Малибу превратился в груду горящих обломков. Он не является ее [Хилтон] основным местом жительства, но для нее это тяжелая утрата», — пишет TMZ со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.
Ранее в Лос-Анджелесе разгорелся масштабный пожар. Из-за сильных ветров и продолжающейся засухи огонь приблизился к престижному району Пасифик-Палисейдс, где проживают известные американские знаменитости. Без электричества остались около 250 тысяч жителей. Жителей эвакуируют.
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