08 января 2025

Дом Пэрис Хилтон дотла сгорел из-за масштабного пожара в Лос-Анджелесе

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Пляжный дом певицы сгорел дотла
Пляжный дом певицы сгорел дотла Фото:

Разрушительный пожар в районе Палисейдс (штат Калифорния) охватил прибрежную зону Лос-Анджелеса и уничтожил пляжный дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон. Об этом сообщает портал TMZ. 

«Пляжный дом Хилтон в Малибу превратился в груду горящих обломков. Он не является ее [Хилтон] основным местом жительства, но для нее это тяжелая утрата», — пишет TMZ со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией. 

Ранее в Лос-Анджелесе разгорелся масштабный пожар. Из-за сильных ветров и продолжающейся засухи огонь приблизился к престижному району Пасифик-Палисейдс, где проживают известные американские знаменитости. Без электричества остались около 250 тысяч жителей. Жителей эвакуируют.

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Разрушительный пожар в районе Палисейдс (штат Калифорния) охватил прибрежную зону Лос-Анджелеса и уничтожил пляжный дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон. Об этом сообщает портал TMZ.  «Пляжный дом Хилтон в Малибу превратился в груду горящих обломков. Он не является ее [Хилтон] основным местом жительства, но для нее это тяжелая утрата», — пишет TMZ со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.  Ранее в Лос-Анджелесе разгорелся масштабный пожар. Из-за сильных ветров и продолжающейся засухи огонь приблизился к престижному району Пасифик-Палисейдс, где проживают известные американские знаменитости. Без электричества остались около 250 тысяч жителей. Жителей эвакуируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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