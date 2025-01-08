08 января 2025
07 января 2025

Челябинский Россельхознадзор в 2024 году поймал на 20% больше нарушителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост «Кольцово грузовой». Екатеринбург , россельхознадзор, шеврон
Россельхознадзор удвоил количество проверок Фото:

В 2024 году Россельхознадзор в Челябинской области выявил на 20% больше нарушений, чем годом ранее. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, за год количество проверок удвоилось.

«В ходе надзорных мероприятий в 2024 году служба выявила 7,4 тысячи нарушений. Показатель на 20% превысил показатели 2023 года», — рассказали в пресс-службе управления.

В рамках своей деятельности управление сосредоточило внимание на профилактической работе и предупреждении нарушений. В 2024 году прошло на 25% больше профилактических мероприятий по сравнению с 2023 годом, включая информирование поднадзорных субъектов и консультации. Совокупно состоялось 242 плановых и внеплановых проверки. Часто контроль вели без взаимодействия с бизнесом. В 10,3 тысячи случаев его работу изучали с помощью информационных систем. Индикатор за год практически увеличился вдвое.

В 2024 году ведомство было реорганизовано. Объединились два управления. В результате в настоящий момент под единым руководством работа ведется на территории трех регионов: Челябинской, Свердловской и Курганской областей с центром в Челябинске.

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В 2024 году Россельхознадзор в Челябинской области выявил на 20% больше нарушений, чем годом ранее. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, за год количество проверок удвоилось. «В ходе надзорных мероприятий в 2024 году служба выявила 7,4 тысячи нарушений. Показатель на 20% превысил показатели 2023 года», — рассказали в пресс-службе управления. В рамках своей деятельности управление сосредоточило внимание на профилактической работе и предупреждении нарушений. В 2024 году прошло на 25% больше профилактических мероприятий по сравнению с 2023 годом, включая информирование поднадзорных субъектов и консультации. Совокупно состоялось 242 плановых и внеплановых проверки. Часто контроль вели без взаимодействия с бизнесом. В 10,3 тысячи случаев его работу изучали с помощью информационных систем. Индикатор за год практически увеличился вдвое. В 2024 году ведомство было реорганизовано. Объединились два управления. В результате в настоящий момент под единым руководством работа ведется на территории трех регионов: Челябинской, Свердловской и Курганской областей с центром в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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