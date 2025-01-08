Челябинский Россельхознадзор в 2024 году поймал на 20% больше нарушителей

Россельхознадзор удвоил количество проверок Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2024 году Россельхознадзор в Челябинской области выявил на 20% больше нарушений, чем годом ранее. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, за год количество проверок удвоилось.

«В ходе надзорных мероприятий в 2024 году служба выявила 7,4 тысячи нарушений. Показатель на 20% превысил показатели 2023 года», — рассказали в пресс-службе управления.

В рамках своей деятельности управление сосредоточило внимание на профилактической работе и предупреждении нарушений. В 2024 году прошло на 25% больше профилактических мероприятий по сравнению с 2023 годом, включая информирование поднадзорных субъектов и консультации. Совокупно состоялось 242 плановых и внеплановых проверки. Часто контроль вели без взаимодействия с бизнесом. В 10,3 тысячи случаев его работу изучали с помощью информационных систем. Индикатор за год практически увеличился вдвое.

В 2024 году ведомство было реорганизовано. Объединились два управления. В результате в настоящий момент под единым руководством работа ведется на территории трех регионов: Челябинской, Свердловской и Курганской областей с центром в Челябинске.