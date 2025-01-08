В половине челябинских компаний работники не видят карьерных перспектив

Персонал и работодатели разошлись во мнениях в вопросе карьерного роста Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Почти половина работников в Челябинской области заявила об отсутствии на предприятиях программ карьерного роста и развития для сотрудников. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, особенно остро вопрос стоит на производстве и в строительстве.

«Аналитики провели параллельный опрос работодателей и соискателей о том, как они оценивают карьерные возможности сотрудников в компании. Выяснилось, что оценки карьерных перспектив у работников гораздо скромнее, чем у их руководства и HR-специалистов. Почти половина, а именно 42%, работников региона указала на отсутствие у их работодателей программ развития карьеры», — сообщили URA.RU в офисе HeadHunter.

Среди работодателей доля тех, кто признал отсутствие в компании развивающих карьерных программ, оказалась значительно ниже и составила только 19%. В числе наиболее распространенных мер поддержки профессионального уровня работников респонденты назвали повышение квалификации через внутренние или внешние программы обучения. При этом доступ к таким программам имеют лишь четверть работников. Также популярны наставничество и менторство, но о доступности таких программ заявили только 18% опрошенных.

Рассогласование в оценках между работниками и работодателями особенно заметно в вопросах приглашения на вакансии внутри компаний. Так, только 10% работников сочли, что имеют приоритет при карьерном продвижении. В то же время 37% работодателей уверены в обратном.

В регионе в настоящее время представлено свыше шести тысяч рабочих мест, в описаниях которых указана возможность продвижения по карьерной лестнице. Наиболее часто такие предложения можно встретить в компаниях розничной торговли (38% всех вакансий с данной опцией) и сфере информационных технологий (7%.) Темы обучения и профессионального роста обозначены в 927 объявлениях о работе. Причем наибольшее количество таких предложений сделали работодатели в ритейле и ИТ-секторе, обеспечив 24% и 12% соответственно.