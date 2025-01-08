В Челябинске за два месяца с ноября по декабрь 2024 года квартиры в новостройках подорожали на 20% со 145 500 рублей до 175 900 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с начала ноября до конца декабря 2024 года стоимость квартир в новостройках подорожала на 20% до 175 900 рублей за квадрат. Минимальная стоимость новых квартир на данный момент составляет 2 миллиона 455 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте «Restate».
При этом стоимость квартир на вторичном рынке за вышеуказанный период поднялась незначительно — до 101 800 рублей за квадратный метр. Вторичные квартиры стали стоить от 2 миллионов 455 тысяч рублей до 13 миллионов 900 тысяч рублей за объект.
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