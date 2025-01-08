Стоимость квартир в новостройках к концу декабря выросла до 175 900 рублей за «квадрат» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за два месяца с ноября по декабрь 2024 года квартиры в новостройках подорожали на 20% со 145 500 рублей до 175 900 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с начала ноября до конца декабря 2024 года стоимость квартир в новостройках подорожала на 20% до 175 900 рублей за квадрат. Минимальная стоимость новых квартир на данный момент составляет 2 миллиона 455 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

При этом стоимость квартир на вторичном рынке за вышеуказанный период поднялась незначительно — до 101 800 рублей за квадратный метр. Вторичные квартиры стали стоить от 2 миллионов 455 тысяч рублей до 13 миллионов 900 тысяч рублей за объект.

Стоимость квартир в новостройках выросла на 20% до 175 тысяч за квадратный метр Инфографика: сайт Restate