В Екатеринбурге военные следователи устроили облаву по торговым точкам в поисках мужчин, не вставших на учет в военкоматы. Подробности URA.RU рассказали в Военно-следственном управлении Следственного комитета по Центральному военному округу.
«С целью установления лиц, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, офицеры 58-го ВСО СКР провели рейд на точках розничных торговли. Проверено более 20 граждан, семь доставлены для проверки в военкоматы», — сообщили в ведомстве.
Во время рейда силовики провели разъяснительную беседу. «Такая работа будет продолжена», — заверили следователи.
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