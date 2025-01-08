08 января 2025

В Екатеринбурге военные нагрянули в киоски. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, рейд, ск рф, следственный комитет россии, следком, военный следственный отдел, розыск военнослужащих, уклонение от военной службы
Силовики искали мужчин, уклоняющихся от армии Фото:

В Екатеринбурге военные следователи устроили облаву по торговым точкам в поисках мужчин, не вставших на учет в военкоматы. Подробности URA.RU рассказали в Военно-следственном управлении Следственного комитета по Центральному военному округу.

«С целью установления лиц, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, офицеры 58-го ВСО СКР провели рейд на точках розничных торговли. Проверено более 20 граждан, семь доставлены для проверки в военкоматы», — сообщили в ведомстве.

Во время рейда силовики провели разъяснительную беседу. «Такая работа будет продолжена», — заверили следователи.

Следователи проверили документы у сотрудников киосков
Следователи проверили документы у сотрудников киосков
Фото:
Семь мужчин увезли в военкоматы
Семь мужчин увезли в военкоматы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге военные следователи устроили облаву по торговым точкам в поисках мужчин, не вставших на учет в военкоматы. Подробности URA.RU рассказали в Военно-следственном управлении Следственного комитета по Центральному военному округу. «С целью установления лиц, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, офицеры 58-го ВСО СКР провели рейд на точках розничных торговли. Проверено более 20 граждан, семь доставлены для проверки в военкоматы», — сообщили в ведомстве. Во время рейда силовики провели разъяснительную беседу. «Такая работа будет продолжена», — заверили следователи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...