В Екатеринбурге военные нагрянули в киоски. Фото, видео

09 января 2025 в 11:39 Размер текста - 17 +

Силовики искали мужчин, уклоняющихся от армии Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге военные следователи устроили облаву по торговым точкам в поисках мужчин, не вставших на учет в военкоматы. Подробности URA.RU рассказали в Военно-следственном управлении Следственного комитета по Центральному военному округу. «С целью установления лиц, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, офицеры 58-го ВСО СКР провели рейд на точках розничных торговли. Проверено более 20 граждан, семь доставлены для проверки в военкоматы», — сообщили в ведомстве. Во время рейда силовики провели разъяснительную беседу. «Такая работа будет продолжена», — заверили следователи. Следователи проверили документы у сотрудников киосков Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО Семь мужчин увезли в военкоматы Фото: предоставлено ВСУ СКР по ЦВО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге военные следователи устроили облаву по торговым точкам в поисках мужчин, не вставших на учет в военкоматы. Подробности URA.RU рассказали в Военно-следственном управлении Следственного комитета по Центральному военному округу. «С целью установления лиц, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, офицеры 58-го ВСО СКР провели рейд на точках розничных торговли. Проверено более 20 граждан, семь доставлены для проверки в военкоматы», — сообщили в ведомстве. Во время рейда силовики провели разъяснительную беседу. «Такая работа будет продолжена», — заверили следователи.