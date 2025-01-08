08 января 2025

В Кургане временно без воды остались десятки домов и административных зданий. Список

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В Кургане частично отключили воду из-за коммунальной аварии на водопроводе
В Кургане частично отключили воду из-за коммунальной аварии на водопроводе Фото:
новость из сюжета
Отключение воды в Кургане

В Кургане из-за аварии на водопроводе по улице Куйбышева временно без холодной воды остались десятки жилых домов, административных зданий, детсадов и других объектов. Об этом сообщает АО «Водный Союз».

«В Кургане временно без холодного водоснабжения остались десятки жилых домов и административные здания. Аварийная ситуация возникла на сетях водопровода по улице Куйбышева,159а», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. 

В Кургане временно отключили холодную воду в десятках домов и административных зданиях
В Кургане временно отключили холодную воду в десятках домов и административных зданиях
Фото:

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В Кургане из-за аварии на водопроводе по улице Куйбышева временно без холодной воды остались десятки жилых домов, административных зданий, детсадов и других объектов. Об этом сообщает АО «Водный Союз». «В Кургане временно без холодного водоснабжения остались десятки жилых домов и административные здания. Аварийная ситуация возникла на сетях водопровода по улице Куйбышева,159а», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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