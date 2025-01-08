В Кургане частично отключили воду из-за коммунальной аварии на водопроводе
новость из сюжетаОтключение воды в Кургане
В Кургане из-за аварии на водопроводе по улице Куйбышева временно без холодной воды остались десятки жилых домов, административных зданий, детсадов и других объектов. Об этом сообщает АО «Водный Союз».
«В Кургане временно без холодного водоснабжения остались десятки жилых домов и административные здания. Аварийная ситуация возникла на сетях водопровода по улице Куйбышева,159а», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.
В Кургане временно отключили холодную воду в десятках домов и административных зданиях
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