Районы Екатеринбурга провалили прокурорскую проверку уборки снега. Фото

09 января 2025 в 12:12 Размер текста - 17 +

Проверку по уборке снега провели на новогодних праздниках Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург тонет в снегу Прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения в уборке снега в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах в новогодние праздники. В ответ на ошибки правоохранители вынесли представления коммунальщикам, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в формировании снежных валов на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов, наличии рыхлого снега на проезжей части и тротуарах», — следует из сообщения. Вместе с прокурором проверку проводили сотрудники Госавтоинспекции. Корреспонденты URA.RU в течение декабря 2024-го инспектировали все восемь районов города, проверяя качество уборки улиц после снегопадов. Власти реагировали незамедлительно, попытавшись активизироваться. Обновлено в 13:07 (11:07 по МСК) В пресс-службе мэрии пояснили, что все замечания прокуратуры в обязательном порядке будут рассмотрены и предприняты все необходимые меры по их устранению. «За новогодние каникулы с улиц города было вывезено более 69 тонн снега, а для обработки улично-дорожной сети использовано 1100 тонн ПГМ и песка», — напомнили в горадминистрации. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения в уборке снега в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах в новогодние праздники. В ответ на ошибки правоохранители вынесли представления коммунальщикам, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в формировании снежных валов на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов, наличии рыхлого снега на проезжей части и тротуарах», — следует из сообщения. Вместе с прокурором проверку проводили сотрудники Госавтоинспекции. Корреспонденты URA.RU в течение декабря 2024-го инспектировали все восемь районов города, проверяя качество уборки улиц после снегопадов. Власти реагировали незамедлительно, попытавшись активизироваться. Обновлено в 13:07 (11:07 по МСК) В пресс-службе мэрии пояснили, что все замечания прокуратуры в обязательном порядке будут рассмотрены и предприняты все необходимые меры по их устранению. «За новогодние каникулы с улиц города было вывезено более 69 тонн снега, а для обработки улично-дорожной сети использовано 1100 тонн ПГМ и песка», — напомнили в горадминистрации.