08 января 2025

Районы Екатеринбурга провалили прокурорскую проверку уборки снега. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, нег, негопад
Проверку по уборке снега провели на новогодних праздниках Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург тонет в снегу

Прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения в уборке снега в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах в новогодние праздники. В ответ на ошибки правоохранители вынесли представления коммунальщикам, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в формировании снежных валов на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов, наличии рыхлого снега на проезжей части и тротуарах», — следует из сообщения. Вместе с прокурором проверку проводили сотрудники Госавтоинспекции.

Корреспонденты URA.RU в течение декабря 2024-го инспектировали все восемь районов города, проверяя качество уборки улиц после снегопадов. Власти реагировали незамедлительно, попытавшись активизироваться.

Обновлено в 13:07 (11:07 по МСК)

В пресс-службе мэрии пояснили, что все замечания прокуратуры в обязательном порядке будут рассмотрены и предприняты все необходимые меры по их устранению. «За новогодние каникулы с улиц города было вывезено более 69 тонн снега, а для обработки улично-дорожной сети использовано 1100 тонн ПГМ и песка», — напомнили в горадминистрации.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения в уборке снега в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах в новогодние праздники. В ответ на ошибки правоохранители вынесли представления коммунальщикам, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в формировании снежных валов на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов, наличии рыхлого снега на проезжей части и тротуарах», — следует из сообщения. Вместе с прокурором проверку проводили сотрудники Госавтоинспекции. Корреспонденты URA.RU в течение декабря 2024-го инспектировали все восемь районов города, проверяя качество уборки улиц после снегопадов. Власти реагировали незамедлительно, попытавшись активизироваться. Обновлено в 13:07 (11:07 по МСК) В пресс-службе мэрии пояснили, что все замечания прокуратуры в обязательном порядке будут рассмотрены и предприняты все необходимые меры по их устранению. «За новогодние каникулы с улиц города было вывезено более 69 тонн снега, а для обработки улично-дорожной сети использовано 1100 тонн ПГМ и песка», — напомнили в горадминистрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...