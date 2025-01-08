Прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения в уборке снега в Верх-Исетском, Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах в новогодние праздники. В ответ на ошибки правоохранители вынесли представления коммунальщикам, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в формировании снежных валов на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов, наличии рыхлого снега на проезжей части и тротуарах», — следует из сообщения. Вместе с прокурором проверку проводили сотрудники Госавтоинспекции.
Корреспонденты URA.RU в течение декабря 2024-го инспектировали все восемь районов города, проверяя качество уборки улиц после снегопадов. Власти реагировали незамедлительно, попытавшись активизироваться.
Обновлено в 13:07 (11:07 по МСК)
В пресс-службе мэрии пояснили, что все замечания прокуратуры в обязательном порядке будут рассмотрены и предприняты все необходимые меры по их устранению. «За новогодние каникулы с улиц города было вывезено более 69 тонн снега, а для обработки улично-дорожной сети использовано 1100 тонн ПГМ и песка», — напомнили в горадминистрации.
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