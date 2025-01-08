08 января 2025

Пермского предпринимателя осудили за продажу армейских сухпайков на Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд указал, что армейские сухпайки не предназначены для продажи
Суд указал, что армейские сухпайки не предназначены для продажи Фото:

Арбитражный суд Пермского края обязал предпринимателя из Бардымского округа Гузель Салихову выплатить штраф за продажу армейских сухпайков на Wildberries. Как следует из материалов суда, с которым ознакомилось URA.RU, Салихова разместила на маркетплейсе объявление о продаже сухпайков, стоимостью 704 рубля. Иск к предпринимателю подала военная прокуратура Черноморского флота. В обоснование своих требований надзорный орган указал, что Салихова реализовала товар, незаконно используя чужие товарные знаки «АРМИЯ РОССИИ» и «ВОЕНТОРГ».

«Как следует из материалов дела, предприниматель осуществляет розничную торговлю индивидуальными рационами питания, маркированными комбинированными товарными знаками „АРМИЯ РОССИИ“ и „ВОЕНТОРГ“ (изготовитель ПАО „Грязинский пищевой комбинат“), в частности, в интернет-магазине „Wildberries“ […]. Привлечь индивидуального предпринимателя Салихову Гузель Маратовну к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей», — сказано в решении суда.

Грязинский пищекомбинат является единственным производителем сухпайков для Минобороны РФ, который имеет право использовать указанные товарные знаки. Такие индивидуальные рационы питания «предназначены исключительно для продовольственного обеспечения военнослужащих ВС РФ и в свободной продаже находиться не могут», — поясняет суд.

Ранее Салихова уже привлекалась к административной ответственности за продажу армейских сухпайков на маркетплейсе. В феврале 2024 года ей присудили штраф в размере 25 000 рублей. Истцом по делу выступала прокуратура Улан-Удэнского гарнизона. Позже Салихову оштрафовали по иску прокуратура гарнизона Комсомольск-на-Амуре.

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Арбитражный суд Пермского края обязал предпринимателя из Бардымского округа Гузель Салихову выплатить штраф за продажу армейских сухпайков на Wildberries. Как следует из материалов суда, с которым ознакомилось URA.RU, Салихова разместила на маркетплейсе объявление о продаже сухпайков, стоимостью 704 рубля. Иск к предпринимателю подала военная прокуратура Черноморского флота. В обоснование своих требований надзорный орган указал, что Салихова реализовала товар, незаконно используя чужие товарные знаки «АРМИЯ РОССИИ» и «ВОЕНТОРГ». «Как следует из материалов дела, предприниматель осуществляет розничную торговлю индивидуальными рационами питания, маркированными комбинированными товарными знаками „АРМИЯ РОССИИ“ и „ВОЕНТОРГ“ (изготовитель ПАО „Грязинский пищевой комбинат“), в частности, в интернет-магазине „Wildberries“ […]. Привлечь индивидуального предпринимателя Салихову Гузель Маратовну к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей», — сказано в решении суда. Грязинский пищекомбинат является единственным производителем сухпайков для Минобороны РФ, который имеет право использовать указанные товарные знаки. Такие индивидуальные рационы питания «предназначены исключительно для продовольственного обеспечения военнослужащих ВС РФ и в свободной продаже находиться не могут», — поясняет суд. Ранее Салихова уже привлекалась к административной ответственности за продажу армейских сухпайков на маркетплейсе. В феврале 2024 года ей присудили штраф в размере 25 000 рублей. Истцом по делу выступала прокуратура Улан-Удэнского гарнизона. Позже Салихову оштрафовали по иску прокуратура гарнизона Комсомольск-на-Амуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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