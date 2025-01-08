Пермского предпринимателя осудили за продажу армейских сухпайков на Wildberries

Арбитражный суд Пермского края обязал предпринимателя из Бардымского округа Гузель Салихову выплатить штраф за продажу армейских сухпайков на Wildberries. Как следует из материалов суда, с которым ознакомилось URA.RU, Салихова разместила на маркетплейсе объявление о продаже сухпайков, стоимостью 704 рубля. Иск к предпринимателю подала военная прокуратура Черноморского флота. В обоснование своих требований надзорный орган указал, что Салихова реализовала товар, незаконно используя чужие товарные знаки «АРМИЯ РОССИИ» и «ВОЕНТОРГ».
«Как следует из материалов дела, предприниматель осуществляет розничную торговлю индивидуальными рационами питания, маркированными комбинированными товарными знаками „АРМИЯ РОССИИ“ и „ВОЕНТОРГ“ (изготовитель ПАО „Грязинский пищевой комбинат“), в частности, в интернет-магазине „Wildberries“ […]. Привлечь индивидуального предпринимателя Салихову Гузель Маратовну к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей», — сказано в решении суда.
Грязинский пищекомбинат является единственным производителем сухпайков для Минобороны РФ, который имеет право использовать указанные товарные знаки. Такие индивидуальные рационы питания «предназначены исключительно для продовольственного обеспечения военнослужащих ВС РФ и в свободной продаже находиться не могут», — поясняет суд.
Ранее Салихова уже привлекалась к административной ответственности за продажу армейских сухпайков на маркетплейсе. В феврале 2024 года ей присудили штраф в размере 25 000 рублей. Истцом по делу выступала прокуратура Улан-Удэнского гарнизона. Позже Салихову оштрафовали по иску прокуратура гарнизона Комсомольск-на-Амуре.
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