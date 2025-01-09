Жога подвел первые итоги работы в уральском полпредстве и назвал три главные задачи

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, подводя итог 100 дней работы на новом посту, признался, что влюбился в Урал. Фокус его внимания, как и прежде, направлен на социальное благополучие уральцев, развитие областей в рамках общей федеральной стратегии, социализацию ветеранов СВО. Об этом Жога рассказал в своем одноименном telegram-канале.
«Каждый день я учился, изучал, познавал и всей душой успел полюбить Урал. Эти 100 дней показали мне силу и настойчивость людей, которые живут здесь. Они наполнены целеустремленностью и готовностью поддержать страну в трудную минуту… Работаем дальше. Задачи остаются прежними: обеспечение социального благополучия жителей Большого Урала, для чего запущены новые нацпроекты; динамичное развитие областей округа, в соответствии со стратегией пространственного развития страны; успешная социализация ветеранов СВО», — написал полпред.
За 100 дней Жога побывал в 30 командировках по УрФО. Чаще, чем в Екатеринбурге, где находится его резиденция, он был только в Нижнем Тагиле.
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