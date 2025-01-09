Жога подвел первые итоги работы в уральском полпредстве и назвал три главные задачи

Уральский полпред Жога: социализация ветеранов СВО — одна из ключевых задач
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Открытие спортивного фестиваля силы и мужества для ветеранов специальной военной операции и членов их семей «Время СВОих». Екатеринбург , жога артем
Артем Жога был назначен на пост полпреда 2 октября Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, подводя итог 100 дней работы на новом посту, признался, что влюбился в Урал. Фокус его внимания, как и прежде, направлен на социальное благополучие уральцев, развитие областей в рамках общей федеральной стратегии, социализацию ветеранов СВО. Об этом Жога рассказал в своем одноименном telegram-канале.

«Каждый день я учился, изучал, познавал и всей душой успел полюбить Урал. Эти 100 дней показали мне силу и настойчивость людей, которые живут здесь. Они наполнены целеустремленностью и готовностью поддержать страну в трудную минуту… Работаем дальше. Задачи остаются прежними: обеспечение социального благополучия жителей Большого Урала, для чего запущены новые нацпроекты; динамичное развитие областей округа, в соответствии со стратегией пространственного развития страны; успешная социализация ветеранов СВО», — написал полпред.

За 100 дней Жога побывал в 30 командировках по УрФО. Чаще, чем в Екатеринбурге, где находится его резиденция, он был только в Нижнем Тагиле.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, подводя итог 100 дней работы на новом посту, признался, что влюбился в Урал. Фокус его внимания, как и прежде, направлен на социальное благополучие уральцев, развитие областей в рамках общей федеральной стратегии, социализацию ветеранов СВО. Об этом Жога рассказал в своем одноименном telegram-канале. «Каждый день я учился, изучал, познавал и всей душой успел полюбить Урал. Эти 100 дней показали мне силу и настойчивость людей, которые живут здесь. Они наполнены целеустремленностью и готовностью поддержать страну в трудную минуту… Работаем дальше. Задачи остаются прежними: обеспечение социального благополучия жителей Большого Урала, для чего запущены новые нацпроекты; динамичное развитие областей округа, в соответствии со стратегией пространственного развития страны; успешная социализация ветеранов СВО», — написал полпред. За 100 дней Жога побывал в 30 командировках по УрФО. Чаще, чем в Екатеринбурге, где находится его резиденция, он был только в Нижнем Тагиле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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