Уральское полпредство подвело итоги 100 дней с назначения Жоги. Фото

Жога за 100 дней работы на посту полпреда УрФО побывал в 30 командировках
© Служба новостей «URA.RU»
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Артём Жога в Екатеринбургском суворовском училище. Екатеринбург , жога артем
Указ о назначении Артема Жоги полпредом президент подписал 2 октября Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назначенный на должность 2 октября, за 100 дней работы побывал в 30 командировках. Большая часть его рабочих поездок была по Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, сообщает пресс-служба полпредства, подводя промежуточный итог.

«За этот период Артем Жога познакомился со всеми регионами УрФО, совершил более 30 командировок по муниципалитетам. На фото лишь малая часть ярких кадров. Чаще всего, не считая Екатеринбург, полпред приезжал в Нижний Тагил Свердловской области», — говорится в сообщении.

Также Жога посетил все филиалы фонда «Защитники Отечества» и учредил и провел форум волонтеров СВО «Патриоты Урала». Он прошел в Екатеринбурге, а в феврале состоится в Челябинске. Что известно о Жоге — в сбойке URA.RU.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назначенный на должность 2 октября, за 100 дней работы побывал в 30 командировках. Большая часть его рабочих поездок была по Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, сообщает пресс-служба полпредства, подводя промежуточный итог. «За этот период Артем Жога познакомился со всеми регионами УрФО, совершил более 30 командировок по муниципалитетам. На фото лишь малая часть ярких кадров. Чаще всего, не считая Екатеринбург, полпред приезжал в Нижний Тагил Свердловской области», — говорится в сообщении. Также Жога посетил все филиалы фонда «Защитники Отечества» и учредил и провел форум волонтеров СВО «Патриоты Урала». Он прошел в Екатеринбурге, а в феврале состоится в Челябинске. Что известно о Жоге — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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