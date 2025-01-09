Уральское полпредство подвело итоги 100 дней с назначения Жоги. Фото

Жога за 100 дней работы на посту полпреда УрФО побывал в 30 командировках

09 января 2025 в 10:05 Размер текста - 17 +

Указ о назначении Артема Жоги полпредом президент подписал 2 октября Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назначенный на должность 2 октября, за 100 дней работы побывал в 30 командировках. Большая часть его рабочих поездок была по Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, сообщает пресс-служба полпредства, подводя промежуточный итог. «За этот период Артем Жога познакомился со всеми регионами УрФО, совершил более 30 командировок по муниципалитетам. На фото лишь малая часть ярких кадров. Чаще всего, не считая Екатеринбург, полпред приезжал в Нижний Тагил Свердловской области», — говорится в сообщении. Также Жога посетил все филиалы фонда «Защитники Отечества» и учредил и провел форум волонтеров СВО «Патриоты Урала». Он прошел в Екатеринбурге, а в феврале состоится в Челябинске. Что известно о Жоге — в сбойке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, назначенный на должность 2 октября, за 100 дней работы побывал в 30 командировках. Большая часть его рабочих поездок была по Екатеринбургу и Нижнему Тагилу, сообщает пресс-служба полпредства, подводя промежуточный итог. «За этот период Артем Жога познакомился со всеми регионами УрФО, совершил более 30 командировок по муниципалитетам. На фото лишь малая часть ярких кадров. Чаще всего, не считая Екатеринбург, полпред приезжал в Нижний Тагил Свердловской области», — говорится в сообщении. Также Жога посетил все филиалы фонда «Защитники Отечества» и учредил и провел форум волонтеров СВО «Патриоты Урала». Он прошел в Екатеринбурге, а в феврале состоится в Челябинске. Что известно о Жоге — в сбойке URA.RU.