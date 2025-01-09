В Армении запустили процесс вступления в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никол Пашинян запустил процесс вступления Армении в Евросоюз
Никол Пашинян запустил процесс вступления Армении в Евросоюз Фото:

Правительство Армении одобрило законопроект, запускающий процесс вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщает пресс-служба армянских властей.

«Армения объявляет о начале процесса по членству в Евросоюзе. <...> На данном этапе, до принятия решения о проведении референдума, мы должны обсудить с ЕС „дорожную карту“. Мы должны ее разработать», — сказал премьер-министр страны Никол Пашинян во время заседания правительства. Его слова передает CivilNet. Однако он подчеркнул, что окончательное решение о вступлении в ЕС будет приниматься народом в ходе референдума.

Ранее в правительстве Армении из-за ЕС переименовали армянский коньяка в «Armenian brandy». Новое название было согласовано с европейскими инстанциями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Армении одобрило законопроект, запускающий процесс вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщает пресс-служба армянских властей. «Армения объявляет о начале процесса по членству в Евросоюзе. <...> На данном этапе, до принятия решения о проведении референдума, мы должны обсудить с ЕС „дорожную карту“. Мы должны ее разработать», — сказал премьер-министр страны Никол Пашинян во время заседания правительства. Его слова передает CivilNet. Однако он подчеркнул, что окончательное решение о вступлении в ЕС будет приниматься народом в ходе референдума. Ранее в правительстве Армении из-за ЕС переименовали армянский коньяка в «Armenian brandy». Новое название было согласовано с европейскими инстанциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...