В Армении запустили процесс вступления в ЕС

Правительство Армении одобрило законопроект, запускающий процесс вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщает пресс-служба армянских властей.
«Армения объявляет о начале процесса по членству в Евросоюзе. <...> На данном этапе, до принятия решения о проведении референдума, мы должны обсудить с ЕС „дорожную карту“. Мы должны ее разработать», — сказал премьер-министр страны Никол Пашинян во время заседания правительства. Его слова передает CivilNet. Однако он подчеркнул, что окончательное решение о вступлении в ЕС будет приниматься народом в ходе референдума.
Ранее в правительстве Армении из-за ЕС переименовали армянский коньяка в «Armenian brandy». Новое название было согласовано с европейскими инстанциями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.