08 января 2025

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, ветер
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 10 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей оставаться бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На улице не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены», — пояснили в ведомстве.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону МЧС России — «101». На этот же случай есть номер вызова экстренных служб — «112».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 10 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей оставаться бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На улице не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону МЧС России — «101». На этот же случай есть номер вызова экстренных служб — «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...