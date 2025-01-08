Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

В Свердловской области 10 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей оставаться бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На улице не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены», — пояснили в ведомстве.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону МЧС России — «101». На этот же случай есть номер вызова экстренных служб — «112».
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