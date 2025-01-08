Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

09 января 2025 в 13:07 Размер текста - 17 +

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области 10 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей оставаться бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На улице не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону МЧС России — «101». На этот же случай есть номер вызова экстренных служб — «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 10 января ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей оставаться бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На улице не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону МЧС России — «101». На этот же случай есть номер вызова экстренных служб — «112».